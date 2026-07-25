Rohit Sharma: क्या रोहित शर्मा हो रहे रिटायर? BCCI ने संन्यास की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

BCCI On Rohit Sharma Retirement: भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर अटकलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. लॉर्ड्स वनडे से पहले रोहित शर्मा 2 मैचों में फ्लॉप हुए थे, जिसके बाद उनके रिटायरमेंट की खबरें आने लगी थीं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट के प्लान का हिस्सा नहीं हैं.

हालांकि लॉर्ड्स वनडे में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शतक लगाकर इन सभी खबरों को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि वह अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए तैयार हैं. इतना ही नहीं, मैच के बाद एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इन अफवाहों को गलत बताया. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों पर बड़ा अपडेट दिया है.

रोहित शर्मा लेने जा रहा संन्यास!

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर एक बार फिर बयान दिया है. उन्होंने कहा ‘रोहित शर्मा हमारी टीम का हिस्सा हैं और खेलना जारी रखे हुए हैं. मीडिया और सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है. अभी उनके रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता.’ उनके इस बयान से रोहित शर्मा के फैंस को बड़ी राहत मिली है, जो उन्हें 2027 का वनडे विश्व कप खेलते हुए देखना चाहते हैं.

BCCI VICE PRESIDENT ON ROHIT SHARMA 🗣️ Rajeev Shukla said “Rohit Sharma is a part of our team & is continuing to play. The things being circulated in the media and on social media have no meaning. As of now, there is no question of his retirement”. [Sports Today] pic.twitter.com/7j6PF3nqbo — Johns. (@CricCrazyJohns) July 24, 2026

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राजीव शुक्ला ने की गंभीर-गिल की तारीफ

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ने भारतीय टीम के मौजूदा नेतृत्व का भी समर्थन किया है. उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की आलोचनाओं के बावजूद बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है. राजीव शुक्ला ने कहा, ‘हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिलेक्टर करते हैं. भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मैच जीत रही है, इसलिए अभी किसी बदलाव की जरूरत नहीं है.’

रोहित शर्मा का लॉर्ड्स में ऐतिहासिक शतक

रोहित शर्मा ने 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में ऐतिहासिक शतक लगाया. उन्होंने इस मुकाबले में 110 गेंदों पर 138 रनों की पारी खेली. वह लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. उनकी इस पारी से एक बार फिर सिलेक्टर्स को एहसास हुआ कि टीम में अनुभवी बल्लेबाजों की काफी जरूरत है.