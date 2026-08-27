IND vs SL: सोनल दिनुषा की सचिन तेंदुलकर से तुलना! BCCI के सीनियर अधिकारी की पोस्ट पर मचा बवाल

Sonal Dinusha-Sachin Tendulkar: श्रीलंका के 25 साल के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा (Sonal Dinusha) भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे बेहतर बल्लेबाज बनकर सामने आए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच की सभी 4 पारियों में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया. पहले गॉल टेस्ट में 100 और 84 रन बनाए. इसके बाद कोलंबो की पहली पारी में 103 रन बनाए और दूसरी पारी में नाबाद 78 बनाकर खेल रहे हैं.

सोनल दिनुषा की शानदार बल्लेबाजी का भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर दिनुषा की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है. क्रिकेट के गलियारों में सोनल दिनुषा की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है. इस बीच BCCI के एक बड़े अधिकारी ने सोनल की तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से कर दी.

सचिन ने दिनुषा की तुलना!

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सोनल दिनुषा की बल्लेबाजी देख BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) उनके मुरीद हो गए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर करते हुए सोनल की जमकर तारीफ की. राजीव शुक्ला ने लिखा, ‘श्रीलंका का यह सोनल एक शानदार खिलाड़ी है. यह तेंदुलकर जैसा दिखता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह एक बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बन सकता है.’

This Sonal of Srilanka is an amazing player. Looking like Tendulkar. Can be a wonderful test player in international cricket. @OfficialSLC — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) August 27, 2026

राजीव शुक्ला की पोस्ट पर बवाल

राजीव शुक्ला का पोस्ट तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. सचिन तेंदुलकर से सोनल की तुलना करना फैंस को पसंद नहीं आया, जिसके चलते राजीव शुक्ला को ट्रोल किया जाने लगा. एक यूजर ने लिखा, ‘उसकी (सोनल दिनुषा) तुलना तेंदुलकर से करना बड़ी हिम्मत की बात है! पहले उसे SENA देशों में खेलने तो दो. मुझे यकीन है कि वहां उसे संघर्ष करना पड़ेगा.’ वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘धैर्य रखो, शुक्ला. ऐसे कई लोग आए जो तेंदुलकर जैसे दिखते थे. कुछ समय के लिए, जब तक कि वे रास्ते से भटक नहीं गए.’

सोनल दिनुषा का कमाल

सोनल दिनुषा कोलंबो में भारतीय टीम के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. इन दो मैचों की 4 पारियों में सोनल ने हर बार टीम इंडिया के खिलाफ 50 से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 100 और दूसरी में 84 रन बनाए थे. इसके बाद कोलंबो टेस्ट में भी सोनल ने पहली पारी में 103 रन बनाए. फिर दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगा दिया.

इस तरह सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ 4 बार 50+ स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है. वह दुनिया के सिर्फ 5वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ पहली 4 टेस्ट पारियों में 50 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाया था. आखिरी बार यह कारनामा इंग्लैंड के बल्लेबाज केन बैरिंगटन ने खिलाफ साल 1959 में किया था. अब 67 बाद श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने यह मुकाम हासिल किया है.