Home > खेल > एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI

एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम की भागीदारी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जापान में खिलाड़ियों के लिए टेंट में ड्रेसिंग रूम, 500 मीटर दूर वॉशरूम और छोटे होटल कमरों की शिकायत है. बीसीसीआई जल्द ही इसके लिए एक जांच कमिटी को जापान भेज सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: August 28, 2026 3:14:53 PM IST

एशियम गेम्स 2026 में नहीं है अच्छी व्यवस्था.
एशियम गेम्स 2026 में नहीं है अच्छी व्यवस्था.


Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी एशियन गेम्स में अपनी मजबूत टीम की जगह ‘बी’ टीम के साथ उतरने की संभावना बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) जापान में खिलाड़ियों के लिए किए गए इंतजामों से खुश नहीं हैं. एशियन गेम्स 19 सितंबर से आइची-नागोया में शुरू होंगे, जबकि मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी. बीसीसीआई अब एक जांच कमिटी को जापान भेजकर सुविधाओं का जायजा लेने की तैयारी में है.
बीसीसीआई के एक सूत्र ने एएनआई को बताया कि खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम टेंट में बनाए गए हैं और वहां से करीब 500 मीटर दूर शौचालय हैं. इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होटल के कमरे भी काफी छोटे बताए जा रहे हैं. बोर्ड ने एसीसी की बैठक के दौरान जापान के ओलंपिक अधिकारियों के सामने इन समस्याओं को उठाया था. अब बीसीसीआई का पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देगा और अगर सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उचित नहीं पाई गईं, तो बोर्ड मजबूत टीम भेजने के बजाय दूसरी कैटेगरी की टीम उतारने पर विचार कर सकता है.

भारत ने 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था. फाइनल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था और बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था. इस बार भारत ने शुरुआत में मजबूत टीम चुनी थी, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल थे. हालांकि, जापान में सुविधाओं को लेकर सामने आई चिंताओं के बाद अब इस टीम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया:  श्रेयस अय्यर (कैप्टन), संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (वाइस-कैप्टन), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह.

You Might Be Interested In

एशियन गेम्स के लिए विमेंस टीम इंडिया: हरमनप्रीत कौर (कैप्टन), स्मृति मंधाना (वाइस-कैप्टन), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), जी. कमलिनी (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा.

Tags: Asian Games 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026
एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI
एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI
एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI
एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI