एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI

Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी एशियन गेम्स में अपनी मजबूत टीम की जगह ‘बी’ टीम के साथ उतरने की संभावना बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) जापान में खिलाड़ियों के लिए किए गए इंतजामों से खुश नहीं हैं. एशियन गेम्स 19 सितंबर से आइची-नागोया में शुरू होंगे, जबकि मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी. बीसीसीआई अब एक जांच कमिटी को जापान भेजकर सुविधाओं का जायजा लेने की तैयारी में है.

इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होटल के कमरे भी काफी छोटे बताए जा रहे हैं. बोर्ड ने एसीसी की बैठक के दौरान जापान के ओलंपिक अधिकारियों के सामने इन समस्याओं को उठाया था. अब बीसीसीआई का पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देगा और अगर सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उचित नहीं पाई गईं, तो बोर्ड मजबूत टीम भेजने के बजाय दूसरी कैटेगरी की टीम उतारने पर विचार कर सकता है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने एएनआई को बताया कि खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम टेंट में बनाए गए हैं और वहां से करीब 500 मीटर दूर शौचालय हैं.इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होटल के कमरे भी काफी छोटे बताए जा रहे हैं.बोर्ड ने एसीसी की बैठक के दौरान जापान के ओलंपिक अधिकारियों के सामने इन समस्याओं को उठाया था.अब बीसीसीआई का पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देगा और अगर सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उचित नहीं पाई गईं, तो बोर्ड मजबूत टीम भेजने के बजाय दूसरी कैटेगरी की टीम उतारने पर विचार कर सकता है. भारत ने 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था. फाइनल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था और बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था. इस बार भारत ने शुरुआत में मजबूत टीम चुनी थी, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल थे. हालांकि, जापान में सुविधाओं को लेकर सामने आई चिंताओं के बाद अब इस टीम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है.