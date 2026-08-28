एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI

भारत ने 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था. फाइनल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था और बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था. इस बार भारत ने शुरुआत में मजबूत टीम चुनी थी, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल थे. हालांकि, जापान में सुविधाओं को लेकर सामने आई चिंताओं के बाद अब इस टीम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है.
एशियन गेम्स के लिए विमेंस टीम इंडिया: हरमनप्रीत कौर (कैप्टन), स्मृति मंधाना (वाइस-कैप्टन), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), जी. कमलिनी (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा.