IPL 2026: हार्दिक-माहिका, ईशान-अदिति की नहीं चलेगी मौज मस्ती, गर्लफ्रेंड कल्चर को खत्म करेगा BCCI?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आईपीएल 2026 के दौरान खिलाड़ियों के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ यात्रा करने और टीम होटल में ठहरने को लेकर सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड ने इस बात पर चिंता जताई है कि हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह जैसे कई खिलाड़ी अपनी पार्टनर्स के साथ टीम बसों और होटल्स में लगातार नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब इस कल्चर को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, BCCI का मानना है कि यदि इस बढ़ते ट्रेंड को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में यह बड़ा विवाद बन सकता है. बोर्ड की चिंता का एक कारण यह भी है कि कुछ खिलाड़ियों की पार्टनर्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कथित तौर पर उनमें से कुछ ने पहले बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन किया है. एक वरिष्ठ BCCI अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने ऐसे मामले देखे हैं जहां खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स के लिए टीम बसों को इंतजार करना पड़ा और उन्हें खिलाड़ियों के साथ टीम होटल्स में ठहराया गया, जिससे चिंता बढ़ी है.

अधिकारी ने यह भी सवाल उठाया कि कुछ एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) अधिकारियों ने कथित तौर पर गर्लफ्रेंड्स को खिलाड़ियों के साथ रहने की अनुमति कैसे दे दी, जबकि उन्हें “ऑफिशियली अनाउंस्ड पार्टनर” बताया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि BCCI की आधिकारिक नीति में ऐसा कोई नियम नहीं है. फिलहाल BCCI केवल पत्नियों और परिवार के सदस्यों को तय दिशा-निर्देशों के तहत अनुमति देता है, और अब बोर्ड यह जांच करेगा कि इन मामलों में छूट किसने दी.

बोर्ड की एक और बड़ी चिंता यह है कि खिलाड़ियों की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पार्टनर्स के जरिए संवेदनशील टीम जानकारी अनजाने या जानबूझकर लीक हो सकती है, जिससे खेल की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है. इस मुद्दे पर BCCI की अगली बैठक में चर्चा होने की संभावना है, जहां खिलाड़ियों के साथ पार्टनर्स की यात्रा और ठहरने को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम सिर्फ IPL तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय टीम के अंतरराष्ट्रीय दौरों पर भी लागू किए जा सकते हैं.