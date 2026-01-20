विराट–रोहित के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में BCCI करेगी बड़ा फेरबदल! यहां जानें किन खिलाड़ी को मिलती है सबसे ज्यादा रकम; क्या हैं इसके नियम?

BCCI Annual Contracts: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत ग्रेड A कैटेगरी को खत्म कर दिया जाएगा. BCCI सूत्रों के अनुसार, अगर बोर्ड इस नए मॉडल को मंज़ूरी देता है, तो टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड B में रखा जा सकता है.

अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. कमेटी ने A+ कैटेगरी (7 करोड़ रुपये) को खत्म करने और सिर्फ तीन कैटेगरी- A, B, और C रखने की सिफारिश की है. पैसों में होने वाले बदलावों और क्या BCCI इस नए मॉडल को मंज़ूरी देगा, इस बारे में अगली एपेक्स काउंसिल मीटिंग में और ज़्यादा साफ होगा.

अगर प्रस्तावित मॉडल को मंज़ूरी मिल जाती है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो अभी सिर्फ ODI खिलाड़ी हैं, उन्हें कैटेगरी B में रखा जा सकता है.

बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) का वार्षिक अनुबंध (Annual Contract) भारतीय क्रिकेटरों को उनकी निरंतरता, प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर दिया जाता है. यह अनुबंध आमतौर पर चार श्रेणियों—A+, A, B और C—में बांटा जाता है. A+ ग्रेड में तीनों फॉर्मेट में नियमित प्रदर्शन करने वाले शीर्ष खिलाड़ी शामिल होते हैं. चयन का मुख्य आधार अंतरराष्ट्रीय मैचों में प्रदर्शन, टीम के लिए योगदान, फिटनेस मानक और अनुशासन होता है. अनुबंध अवधि आमतौर पर एक साल की होती है, जिसमें खिलाड़ियों को तय वेतन और मैच फीस मिलती है. खराब फॉर्म, फिटनेस या चयन से बाहर रहने पर अनुबंध घट या रद्द भी हो सकता है.

ग्रेड वाइस किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है?

BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भारतीय क्रिकेटरों को सालाना दिए जाने वाले रिटेनर हैं, जिन्हें A+, A, B, और C ग्रेड में बांटा गया है, जिसमें मैच फीस के अलावा अच्छी-खासी सालाना फीस (A+ के लिए 7 करोड़ रुपये, A के लिए 5 करोड़ रुपये, B के लिए 3 करोड़ रुपये, और C के लिए 1 करोड़ रुपये) मिलती है.

ग्रेड A लिस्ट –

अप्रैल 2025 में घोषित 2024-25 की लिस्ट में रोहित, विराट, रवींद्र जडेजा, और भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह A+ में हैं, जबकि मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, टीम इंडिया के पुरुष ODI और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत ग्रेड A में हैं.

ग्रेड B लिस्ट –

T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, और श्रेयस अय्यर ग्रेड B में हैं.

ग्रेड C लिस्ट –