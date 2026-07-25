जिम्बाब्वे के बाद श्रीलंका से सीरीज खेलेगा भारत, कब होगा टीम का ऐलान, सामने आई तारीख

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आगामी मंगलवार (28 जुलाई) को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा करने जा रहा है. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी दो दिनों के भीतर सेलेक्शन प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी. इस दौरे का पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त तक गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त के दौरान कोलंबो के एसएससी मैदान पर आयोजित होगा.

टीम के ज़िम्बाब्वे दौरे से वापस लौटने के बाद, अगस्त के पहले हफ्ते में बीसीसीआई एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा. इस बैठक में आयरलैंड, इंग्लैंड और ज़िम्बाब्वे के हालिया दौरों में भारतीय टीम के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाएगा. इसके अलावा, बोर्ड के कुछ सपोर्ट स्टाफ सदस्यों के अनुबंध खत्म हो चुके हैं, जिस पर इस बैठक में विचार किया जाएगा.

वाइट बॉल के प्रारूप में हालिया चुनौतियां

वाइट बॉल (सीमित ओवरों) के प्रारूप में नए कप्तानों के नेतृत्व में भारतीय टीम को हाल के दौरों पर कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से हराया. लगातार सात मैचों में जीत से दूर रहने के बाद, श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 में पहली जीत नसीब हुई.

गिल की कप्तानी और ज़िम्बाब्वे में वापसी

दूसरी तरफ, टेस्ट और एकदिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भी इंग्लैंड का दौरा कठिन रहा, जहाँ भारत को तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी. हालाँकि, भारतीय टीम ने ज़िम्बाब्वे में अपने प्रदर्शन में सुधार के संकेत दिए. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.