BCCI को नहीं मिल रहा टाइटल स्पॉन्सर, 15 दिन बीत चुके, फिर भी तलाश जारी, मुश्किल में क्रिकेट बोर्ड

BCCI Title Sponsor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नया टाइटल स्पॉन्सर अभी तक नहीं मिला है. टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख बीतने के दो हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड ने अब तक किसी कंपनी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित कंपनियों के साथ स्पॉन्सरशिप को लेकर चर्चा चल रही है और आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है. यह पहली बार है जब ऐसा हो रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड के साथ यह हो रहा है. ये काफी चौंकाने वाला है.

बीसीसीआई की नजर कई बड़े ब्रांड्स पर है. रिपोर्ट में गूगल जेमिनी, एसबीआई लाइफ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और स्पिनी का नाम संभावित दावेदारों के तौर पर सामने आया है. हालांकि, इस बार बोर्ड ने कुछ खास क्षेत्रों की कंपनियों को टाइटल स्पॉन्सर बनने की दौड़ से बाहर रखा है. टायर, पेंट और स्पोर्ट्स अपैरल से जुड़ी कंपनियां बोली नहीं लगा सकतीं. इसके अलावा तंबाकू, शराब, फैंटेसी गेमिंग और जुए से जुड़ी कंपनियों पर भी पहले की तरह रोक है.

इन कंपनियों को नहीं मिली बोली लगाने की इजाजत

बीसीसीआई के टेंडर दस्तावेज के अनुसार, टायर, ट्यूब और फ्लैप बनाने, बेचने या बांटने वाली कंपनियां इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकतीं. यही नियम उनकी ग्रुप कंपनियों पर भी लागू है. एथलीजर, परफॉर्मेंस वियर, स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज और खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी बाहर रखा गया है. पेंट, वॉटरप्रूफिंग और वॉलपेपर से जुड़े कारोबार भी इस लिस्ट में शामिल हैं. यानी एमआरएफ, सीएट, बर्जर पेंट्स, जेएसडब्ल्यू पेंट्स, नाइकी, प्यूमा और डेकाथलॉन जैसे ब्रांड इस बार बोली नहीं लगा सकते.

मौजूदा स्पॉन्सर्स के कारण बदले नियम?

इन पाबंदियों के पीछे बीसीसीआई के मौजूदा स्पॉन्सर्स के हितों को सुरक्षित रखने की वजह मानी जा रही है. अपोलो टायर्स भारतीय टीम का प्रमुख जर्सी स्पॉन्सर है, एडिडास टीम का किट स्पॉन्सर है और एशियन पेंट्स बीसीसीआई का एसोसिएट पार्टनर है. हालांकि, इन बाहर की गई कंपनियों में से किसी ने बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप अवधि में करीब 35 चार्जेबल मैच होने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम संख्या टीम के तय कार्यक्रम पर निर्भर करेगी.