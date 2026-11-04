टीम इंडिया में निकली भर्ती! BCCI को नए कोच और फिजियो की तलाश, क्या आप कर सकते हैं अप्लाई?

BCCI Job Vacancy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया में 2 बड़े पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है. बोर्ड ने महिला क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच और मेंस टीम के हेड फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए आवेदन मांगे हैं. BCCI ने मंगलवार (3 नवंबर) को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी. बोर्ड की ओर से जारी रिलीज के अनुसार, इन पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर है.

हाल ही में मुनीष बाली को भारतीय महिला टीम की फील्डिंग कोच बनाया गया था. हालांकि उनका पिछला कार्यकाल जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के दौरान था. भारतीय महिला टीम के लिए फील्डिंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है.

फील्डिंग कोच को संभालगी होगी ये जिम्मेदारी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए फील्डिंग की समस्या लंबे समय से बनी रही है. ऐसे में बोर्ड ने फील्डिंग कोच के लिए नई जिम्मेदारियां तय की हैं. BCCI के अनुसार, फील्डिंग कोच की प्रमुख जिम्मेदारियों में ‘वर्ल्ड-क्लास फील्डिंग यूनिट तैयार करने के लिए बड़े फील्डिंग प्रोग्राम बनाने और लागू करने को शामिल किया गया है. इसके अलावा, प्रैक्टिस सेशन और मैच के दौरान फील्डिंग का अभ्यास कराना और खिलाड़ियों के स्किल में सुधार के लिए व्यक्तिगत कोचिंग देना भी कोच की जिम्मेदारी होगी. इतना ही नहीं, नए फील्डिंग कोच को अलग-अलग मैच परिस्थितियों में हर खिलाड़ी के फील्डिंग प्रदर्शन और योगदान का एनालाइज भी करना होगा.

फील्डिंग कोच के लिए क्राइटेरिया

उम्मीदवार को नीचे दिए गए तीन क्राइटेरिया में से कम से कम एक को पूरा करना होगा. जो इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, वह आवेदन कर सकता है.

इंटरनेशनल लेवल पर भारत या किसी दूसरे देश को रिप्रेजेंट किया हो.

कम से कम BCCI लेवल ‘B’ कोचिंग सर्टिफ़िकेशन हो, या किसी जाने-माने ऑर्गनाइज़ेशन या इंस्टिट्यूट से बराबर का सर्टिफिकेशन हो, और कम से कम 30 फर्स्ट-क्लास (FC) मैच खेले हों.

कम से कम एक सीजन के लिए किसी इंटरनेशनल टीम को, या कम से कम दो सीज़न के लिए किसी T20 फ्रैंचाइज़ या स्टेट टीम को कोचिंग दी हो.

🚨 BCCI invites applications for Fielding Coach (Senior Women) & Head Physiotherapist (Senior Men) All the details 🔽 | #TeamIndia https://t.co/3YwrciP8jO — BCCI (@BCCI) November 3, 2026

हेड फिजियो की भी तलाश

भारत की मेंस क्रिकेट टीम के हेड फिजियो कमलेश जैन ने कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. ऐसे में उनकी जगह खाली हो गई है. बोर्ड ने कमलेश जैन की जगह को भरने के लिए हेड फिजियो की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस पद के लिए उम्मीदवार के पास फिजियो सेवाएं प्रदान करने का कम से कम 10 साल का अनुभव होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार को टॉप लेवल के खिलाड़ियों या टीम के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए. बोर्ड ने साफ किया है कि उच्च प्रदर्शन वाली टीम के साथ काम करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

फिजियो के लिए क्राइटेरिया