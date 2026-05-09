Home > खेल > IPL 2026 में कमेंटेटर ने की ऐसी हरकत, BCCI ने लिया सख्त एक्शन; पूर्व क्रिकेटर की बढ़ी मुश्किलें

IPL 2026 में कमेंटेटर ने की ऐसी हरकत, BCCI ने लिया सख्त एक्शन; पूर्व क्रिकेटर की बढ़ी मुश्किलें

BCCI warns former cricketer: भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल 2026 में रील और वीडियो बनाने वाले खिलाड़ियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है. BCCI ने प्लेयर्स को साफ चेतावनी दी है कि वह होटल रूम और बस में ट्रैवलिंग के दौरान वीडियो नहीं बन सकते. इसी बीच एक नया मामला सामने आया है.

By: Preeti Rajput | Published: May 9, 2026 2:52:57 PM IST

भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल 2026 में रील और वीडियो बनाने वाले खिलाड़ियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल 2026 में रील और वीडियो बनाने वाले खिलाड़ियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है.


BCCI warns former cricketer: इंडियन प्रीमियर लीग में 2026 को लेकर फैंस में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बीच खिलाड़ियों के बाद अब बीसीसीआई ने कमेंटेटर्स को कड़ी वॉर्निंग दी है. दरअसल, बोर्ड की तरफ से आईपीएल में भ्रष्टाचार-रोधी नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है. जिसके तहत खिलाड़ियों, अधिकारियों, टीम सदस्यों के परिवारों और ब्रॉडकास्टर्स पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के लेकर रील और वीडियो बनाते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कमेंट्री कर रहे कुछ पूर्व क्रिकेटरों को मैच के दौरान सुरक्षित क्षेत्र में वीडियो बनाने को लेकर फटकार लगाई है. 

BCCI का सख्त फैसला 

दरअसल, एक पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी को डगआउट के पास वीडियो बनाते हुए पकड़ा था. जिस पर बीसीसीआई की टीम ने तुरंत एक्शन लिया है. अब उन पर कानूनी नोटिस भेजने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि बोर्ड का नियम है कि आधिकारिक ड्रेस पहनकर कोई भी मैदान पर प्राइवेट वीडियो नहीं बना सकता. बोर्ड इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है. क्योंकि, खिलाड़ियों की  सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं. जिससे ‘हनी ट्रैप’ जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. 

You Might Be Interested In

दोस्तों और परिवार को भी मिली चेतावनी 

बता दें कि, खिलाड़ियों का रील बनाने की तरफ काफी जुनून बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. इसी को रोकने के लिए टीम की ट्रैवलिंग और ठहरने की जानकारी शेयर करने से साफ मना किया गया है. बोर्ड ने साफ नाराजगी जताई है कि कुछ फ्रेंचाइजी ने इन्फ्लुएंसर्स को टीम के भीतर तक की पहुंच दे दी है. इसके अलावा परिवारों को भी आईपीएल के दौरान फोटो और वीडियो पोस्ट करने से मना किया गया है. 

सत्तू पीने वाले हो जाएं सावधान: हर किसी के लिए वरदान नहीं है ये ‘सुपरफूड’, एक्सपर्ट न बताया इसके पीछे का सच!

BCCI ने दी चेतावनी 

नियम तोड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कुछ खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले या मैच खत्म होते ही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. इससे पहले भी एक भारतीय तेज गेंदबाज को चेतावनी मिली थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के बनाए टीम होटल के वीडियो को शेयर किया था. कई बार ऐसे वीडियो से पता चल जाता है कि कौन सा खिलाड़ी मैच खेलेगा और कौन नहीं. एंटी करप्शन यूनिट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि कुछ सीनियर खिलाड़ी अपने दोस्तों या परिवार वालों को टीम बस में साथ ले जाते हैं. अब ये सख्त नियम सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, बल्कि राज्यों की लोकल टी20 लीग में भी पूरी तरह लागू किए जाएंगे, ताकि युवा खिलाड़ियों के सामने गलत मिसाल न जाए.

India-Pakistan Secret Meeting: भारत-पाकिस्तान के बीच गुप-चुप मीटिंग! क्या बजने वाली है कोई खतरे की घंटी?

Tags: bcciiplipl controversy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

May 8, 2026

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 8, 2026

ज्यादा पपीते खाने के नुकसान

May 8, 2026

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026
IPL 2026 में कमेंटेटर ने की ऐसी हरकत, BCCI ने लिया सख्त एक्शन; पूर्व क्रिकेटर की बढ़ी मुश्किलें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026 में कमेंटेटर ने की ऐसी हरकत, BCCI ने लिया सख्त एक्शन; पूर्व क्रिकेटर की बढ़ी मुश्किलें
IPL 2026 में कमेंटेटर ने की ऐसी हरकत, BCCI ने लिया सख्त एक्शन; पूर्व क्रिकेटर की बढ़ी मुश्किलें
IPL 2026 में कमेंटेटर ने की ऐसी हरकत, BCCI ने लिया सख्त एक्शन; पूर्व क्रिकेटर की बढ़ी मुश्किलें
IPL 2026 में कमेंटेटर ने की ऐसी हरकत, BCCI ने लिया सख्त एक्शन; पूर्व क्रिकेटर की बढ़ी मुश्किलें