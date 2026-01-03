IPL 2026 से पहले फूटा ‘बम’! मुस्तफ़िज़ुर को बाहर करो वरना… शाहरुख खान पर लगे ‘गद्दार’ के आरोपों के बीच BCCI सख्त, पढ़िए क्या है पूरा मामला

बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया है कि वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आगामी सीज़न के लिए बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर दें.

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि यह फ़ैसला बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंदुओं की हत्या की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है. सैकिया ने यह भी साफ़ किया कि रहमान को टीम से हटाने के बाद बोर्ड KKR को उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को साइन करने की इजाज़त देगा.

सैकिया ने कहा, “हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए BCCI ने फ़्रेंचाइज़ी KKR को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर दें. अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की माँग करते हैं, तो BCCI इसकी अनुमति देगा.”

विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रिया

गौरतलब है कि KKR ने रहमान को अबू धाबी में हुए मिनी-ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें टीम में शामिल करने के लिए KKR, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ज़बरदस्त बोली की जंग हुई थी। हालाँकि, भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनाव के बावजूद रहमान को चुनने के लिए KKR और उसके को-ओनर शाहरुख खान की लगातार आलोचना हो रही थी।

BJP और शिवसेना के कई नेताओं ने राष्ट्रीय भावनाओं का ध्यान न रखने के लिए शाहरुख खान पर निशाना साधा। पिछले महीने मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति, दीपू चंद्र दास की मौत के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा की बढ़ती घटनाओं की वजह से रहमान को टीम से बाहर करने की माँग तेज़ हो गई थी। यहाँ तक कि BJP नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को “गद्दार” तक कह दिया था।

भारत का बांग्लादेश दौरा

इस बीच, BCCI सेक्रेटरी ने भारतीय टीम के आगामी बांग्लादेश दौरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। शेड्यूल के मुताबिक, भारतीय टीम को सितंबर 2026 में तीन वनडे और तीन T20 मैच खेलने के लिए 28 अगस्त को ढाका पहुँचना है। यह सीरीज़ पहले पिछले साल होनी थी, लेकिन अशांति के कारण इसे टालना पड़ा था।

मुस्तफ़िज़ुर रहमान के IPL करियर की बात करें, तो KKR द्वारा चुने जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट के लिए NOC दे दी थी। रहमान ने IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर 3 मैचों में 4 विकेट लिए थे। कुल मिलाकर उन्होंने अब तक IPL में 60 मैच खेले हैं और 65 विकेट लिए हैं। वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं।