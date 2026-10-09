IPL 2027 की तैयारी में जुटा BCCI, 15 अक्टूबर को मुंबई में होगी खास बैठक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से जुड़े लोगों की एक खास बैठक 15 अक्टूबर को मुंबई में बुलाई है. इस बैठक में आईपीएल के पिछले सीजन की समीक्षा की जाएगी और 2027 में होने वाले टूर्नामेंट की तैयारियों पर चर्चा होगी. साल 2027 में आईपीएल का 20वां सीजन खेला जाएगा. ऐसे में बोर्ड इस सीजन को खास बनाने के लिए अभी से तैयारी करना चाहता है.

इस बैठक में आईपीएल टीमों के मालिक, उनके सीईओ, उन राज्यों के क्रिकेट संघ और ब्रॉडकास्टर्स शामिल होंगे, जहां आईपीएल के मैच खेले जाते हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, BCCI पिछले सीजन के अनुभवों को समझना चाहता है और आयोजन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेगा. राज्य क्रिकेट संघों से मैच के दिन की व्यवस्था, स्टेडियम में इंतजाम और दूसरी जरूरी बातों पर सुझाव भी लिए जाएंगे.

IPL 2027 को खास बनाने की तैयारी

BCCI ने पिछले महीने अपनी सालाना बैठक में आईपीएल के 20वें सीजन को बड़े स्तर पर मनाने की योजना पर सहमति जताई थी. 15 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इसी तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा. बोर्ड पिछले सीजन में सामने आई समस्याओं को समझकर आने वाले टूर्नामेंट के आयोजन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देगा.

2028 में BCCI के 100 साल पूरे होंगे

आईपीएल के 20वें सीजन के साथ-साथ BCCI अपने 100 साल पूरे होने की तैयारी भी कर रहा है. बोर्ड ने अपने बयान में बताया था कि शताब्दी समारोह दिसंबर 2027 से शुरू होगा और पूरे 2028 तक चलेगा. इस दौरान साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. BCCI का मकसद भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इस खास मौके को बड़े स्तर पर मनाना है.