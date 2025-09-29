Asia Cup Final: भारत की जीत पर ड्रेसिंग रूम में भावनाओं का विस्फोट, गौतम गंभीर का जोशीला जश्न

Gautam Gambhir: BCCI ने एशिया कप 2025 के फ़ाइनल का एक बिहाइंड-द-सीन (Behind-the-Scene) वीडियो शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ तनावपूर्ण आखिरी पलों के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर की भावनाओं को कैद किया गया है. आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, और क्लिप में हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और अन्य स्टाफ सदस्य तिलक वर्मा को हारिस रऊफ़ के ख़िलाफ़ स्ट्राइक लेते हुए घबराहट से देख रहे थे.

दूसरी गेंद पर पासा पलट गया जब तिलक ने रऊफ़ पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा. गंभीर अपनी सीट से उछल पड़े, मेज़ पर ज़ोर से ज़ोर से मारा और दहाड़ कर जश्न मानाने लगे, जो एक ऐसे कोच का असामान्य रूप से ज़ाहिर किया जाने वाला गुस्सा था जो आमतौर पर अपने गंभीर व्यवहार के लिए जाना जाता है.

यहां देखें वीडियो

𝗥𝗮𝘄 𝗘𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 Special Team 👌

Special Triumph 🙌 🎥 From Dressing Room to the Field of Play – Scenes right through the final moments before #TeamIndia completed a stunning win in #AsiaCup2025 #Final! 👍 👍 pic.twitter.com/P2hfjarLQl — BCCI (@BCCI) September 29, 2025







गंभीर फूले नहीं समाए

कुछ ही पलों बाद, जैसे ही रिंकू सिंह ने जीत का चौका लगाकर पांच विकेट से जीत पूरी की, गंभीर सीधे मैदान की ओर बढ़े. उन्होंने तिलक को गले लगाया, जिनकी नाबाद 69 रनों की पारी भारत के लक्ष्य का केंद्र बन गई, और फिर युवा सलामी बल्लेबाज़ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ सेलिब्रेट करते हुए पोज़ दिया.

Trophy Controversy: रास नहीं आई पाकिस्तान को भारत की जीत, प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के नक़वी

फैंस के लिए, इस वीडियो ने गंभीर के ज़्यादा जोशीले अंदाज़ की एक अलग झलक पेश की, जो मैदान पर उनके हमेशा की तरह शांत व्यवहार के एकदम उलट था. इससे पहले, भारत के स्पिनरों ने पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला करते हुए जीत की बुनियाद रखी. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फ़रहान (38 गेंदों पर 57 रन) और फ़ख़र ज़मान (35 गेंदों पर 46 रन) ने 10 ओवरों में 84 रन जोड़कर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया.

हालांकि, कुलदीप यादव (4/30), वरुण चक्रवर्ती (2/30) और अक्षर पटेल (2/26) ने पाकिस्तान के नौ विकेट मात्र 33 रनों पर गंवा दिए और टीम को पतन की ओर धकेल दिया. जसप्रीत बुमराह ने 2/25 के स्कोर के साथ पाकिस्तान को 19.1 ओवरों में 146 रनों पर आउट कर दिया.

जवाब में, भारत पर दबाव तो था, लेकिन उसने अपनी पकड़ बनाए रखी. तिलक के नाबाद अर्धशतक और शिवम दुबे के 33 रनों ने अंतिम झटके से पहले टीम को मज़बूत कर दिया. भारत ने दो गेंदों के बचे रहते ही जीत हासिल कर ली और इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा टी20 एशिया कप खिताब और पाकिस्तान पर तीसरी जीत हासिल की.

Asia Cup Presentation Ceremony: कप्तान सूर्या के नक़्शे क़दम पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, दान करेंगे अपनी फीस