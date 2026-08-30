भारत का अगला मैच अफगानिस्तान से, लेकिन टीम का ऐलान कब होगा? BCCI से आया अपडेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की सेलेक्शन कमिटी जल्द ही अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन कर सकती है. अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी की बैठक 3 सितंबर तक होने की उम्मीद है. इसके तुरंत बाद टीम का ऐलान किया जा सकता है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के तीनों मैच इसी मैदान पर शाम 7 बजे से शुरू होंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता 2026 एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम को ही अफगानिस्तान सीरीज में भी मौका दे सकते हैं. ऐसा होने पर श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं. युवा खिलाड़ियों में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा को भी टीम में बरकरार रखा जा सकता है. इन सभी खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जगह मिली थी.

वरुण चक्रवर्ती की हो सकती है वापसी

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी टी20 टीम में वापसी हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, वह अब पूरी तरह फिट हैं. वहीं हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर चयनकर्ताओं की खास नजर रहेगी. इन तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धता टीम के संतुलन के लिए काफी अहम है. भारत को पिछले कुछ समय से तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई है, जिसका असर टीम के संयोजन पर भी पड़ा है.

तिलक वर्मा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

भारत ने तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका में शिवम दुबे को आजमाया है, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली. ऐसे में टीम के पास अतिरिक्त स्पिनर को खिलाने के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं. खासकर कुलदीप यादव जैसे आक्रामक स्पिनर को अंतिम एकादश में शामिल करने के लिए सही संतुलन बनाना चुनौती बन जाता है. इसी वजह से तिलक वर्मा को गेंदबाजी में ज्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है. तिलक ने मध्यक्रम में अच्छी बल्लेबाजी के साथ फिनिशर की भूमिका भी निभाई है. जरूरत पड़ने पर उनके अतिरिक्त ओवर भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतर टीम संतुलन दे सकते हैं.