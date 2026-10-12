भारत-श्रीलंका वनडे मैच पर फर्जी खबरों को खेल? BCCI ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ये सब झूठी अफवाह…

IND vs SL 1st ODI Venue: इस साल के अंत में श्रीलंका की टीम वनडे सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी. इस दौरे को लेकर खबर आई थी कि दिल्ली में होने वाले वनडे मैच को अहमदाबाद में शिफ्ट किया जाएगा. हालांकि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इन अफवाहों को गलत बताया है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इन खबरों को खारिज किया. उन्होंने साफ किया कि दिल्ली से अहमदाबाद में वनडे मैच शिफ्ट करने की खबर बिल्कुल गलत है. इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है.

उन्होंने बताया कि बाइलेटरल सीरीज के मैचों का आवंटन मुख्य रूप से एक तय नीति के तहत किया जाता है. इसके अनुसार, दिल्ली को 13 दिसंबर को होने वाले पहले वनडे की मेजबानी दी गई है. बता दें कि यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जो 13 दिसंबर को होगा.

किसने फैलाई ये झूठी अफवाह?

अब बड़ा सवाल है कि आखिर वनडे मैच को दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट करने की अफवाह कहां से आई? दरअसल, ऐसी कुछ खबरें आई थीं कि डीडीसीएल अरुण जेटली स्टेडियम में रेनोवेशन की योजना बना रही है. इसके तहत स्टेडियम की पिच और आउट-फील्ड दोनों को नया रूप दिया जाएगा. साथ ही स्टेडियम में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगेगा. रेनोवेशन के चलते वहां होने वाले मुकाबले शिफ्ट किए जा सकते हैं. हालांकि अब BCCI ने साफ कर दिया है कि दिसंबर में भारत-श्रीलंका का पहला वनडे मैच दिल्ली में ही खेला जाएगा.

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भारत-श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल

श्रीलंकाई टीम का भारत दौरा 13 दिसंबर से शुरू होगा. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 13 दिसंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 16 दिसंबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. फिर तीसरा और आखिरी वनडे 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

इसके बाद 22 दिसंबर 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज का पहला मैच 22 दिसंबर को राजकोट में खेला जाएगा, जिसके बाद दूसरा टी20 25 दिसंबर को कटक में होगा. फिर तीसरा टी20 मुकाबला 27 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा.