Home > खेल > BCCI का सीक्रेट प्लान रिवील! 2027 विश्व कप से पहले इस देश का दौरा करेगी टीम इंडिया, कितने वनडे मैच होंगे?

BCCI का सीक्रेट प्लान रिवील! 2027 विश्व कप से पहले इस देश का दौरा करेगी टीम इंडिया, कितने वनडे मैच होंगे?

India Tour West Indies 2027: अगले साल वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज का दौरा कर सकती है. इस दौरे पर भारतीय टीम मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेलेगी, जिसमें वनडे, टी20 और टेस्ट शामिल होंगे. भारतीय टीम का यह दौरा अगले साल जुलाई-अगस्त में हो सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 5, 2026 6:30:35 PM IST

2027 विश्व कप से पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज का करेगी दौरा!
2027 विश्व कप से पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज का करेगी दौरा!


India Tour West Indies 2027: साल 2027 में ICC वनडे विश्व कप खेला जाएगा. इस विश्व कप के लिए भारतीय टीम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई है. अब अगले महीने भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस बीच BCCI के बड़े मास्टरप्लान का खुलासा हुआ है.

दरअसल, अगले साल विश्व कप से पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे (India Tour West Indies 2027) पर जा सकती है. दोनों देशों के बीच मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी, जिसमें टेस्ट, टी20 और वनडे शामिल होंगे. यह विदेशी दौरा भारतीय टीम के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को दूसरे देशों की परिस्थितियों में खेलने का मौका मिलेगा.

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कब कितने मैचों की होगी सीरीज?

दरअसल, कैरेबियन क्रिकेट के सैंटोकी के पॉडकास्ट के दौरान इसका खुलासा हुआ. इस पॉडकास्ट में पता चला कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेलने की तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम वेस्टइंडीज (India Tour West Indies) का दौरा करेगी. इस दौरे पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे.

हालांकि अभी तक इस सीरीज को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. माना जा रहा है कि यह सीरीज साल 2027 में जुलाई-अगस्त के दौरान खेली जा सकती है. अगर यह दौरा होता है, तो यह भारतीय टीम के लिए विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम होगा.

ये भी पढ़ें: IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन… पहले टी20 में किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर, कैसी होगी प्लेइंग XI?

अभी भारत दौरे पर है वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज की टीम अभी भारत दौरे पर आई हुई है. दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने पहले दो वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था. इसके बाद तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने रिकॉर्ड चेज करते हुए भारत को शिकस्त दी. अब भारत-वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगी.

Tags: 2027 ODI World Cupbccihome-hero-pos-3ind vs wiIndia vs West Indies
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