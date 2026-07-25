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श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर की लगेगी क्लास! जिम्बाब्वे टूर के बाद रिव्यू करेगा BCCI, होगा बड़ा बवाल?

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई मुंबई में बड़ी समीक्षा बैठक करेगा. इस बैठक में गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर, वीवीएस लक्ष्मण, चयन समिति और बोर्ड अधिकारी शामिल होंगे. टीम सेलेक्शन, विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन और 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों पर चर्चा होगी.

By: Satyam Sengar | Published: July 25, 2026 4:02:35 PM IST

श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर की लगेगी क्लास?
श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर की लगेगी क्लास?


BCCI Review Gambhir-Iyer Performance: भारत के इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज में मिली लगातार हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बड़ी समीक्षा बैठक बुलाने का फैसला किया है. स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक मौजूदा जिम्बाब्वे दौरे के समाप्त होने के बाद मुंबई स्थित बीसीसीआई हेडालय में आयोजित होगी. इस बैठक का उद्देश्य टीम के खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है.

बैठक में भारत के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण, राष्ट्रीय चयनकर्ता और बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड फिलहाल कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता, बल्कि टीम की कमियों का विस्तार से विश्लेषण कर 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को मजबूत करना चाहता है.

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2027 विश्व कप की रणनीति पर रहेगा फोकस
समीक्षा बैठक में टीम चयन, विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन, रणनीति, खिलाड़ियों की भूमिका और आगामी टूर्नामेंटों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी. लगातार दो सीरीज हारने के बावजूद बीसीसीआई ने सार्वजनिक रूप से टीम मैनेजमेंट का समर्थन किया है, लेकिन बोर्ड के भीतर इन नतीजों को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है. माना जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाएगा ताकि भारत 2027 वनडे विश्व कप के लिए बेहतर तैयारी कर सके.

गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर पर बढ़ा दबाव
हेड कोच गौतम गंभीर की कुर्सी फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है क्योंकि उनका अनुबंध 2027 तक है और उनके नाम दो आईसीसी खिताब भी दर्ज हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर को भी चोटों से प्रभावित टीम की कप्तानी करने के कारण कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि बीसीसीआई पहले भी नेतृत्व में बदलाव करने से नहीं हिचका है. ऐसे में यह समीक्षा बैठक दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकती है. फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन टीम के प्रदर्शन में जल्द सुधार की उम्मीद बोर्ड जरूर करेगा.

Tags: Gautam GambhirShreyas Iyer
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