अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…

BCCI Review Meeting: भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की तैयारियों को लेकर बीसीसीआई ने 3 सितंबर को मुंबई में रिव्यू मीटिंग की. इस बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण मौजूद रहे. इसके अलावा बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी मीटिंग में मौजूद थे. लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगकर की मौजूदगी नहीं दिखी. आइए जानते हैं मीटिंग की 5 बड़ी बातें.

रोहित शर्मा को लेकर फिलहाल राहत की खबर

बैठक से पहले रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं. माना जा रहा था कि सेलेक्टर्स भविष्य की टीम तैयार करने के लिए उन्हें आराम दे सकते हैं या टीम से बाहर कर सकते हैं. बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इन अटकलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी. उन्होंने कहा कि रोहित अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

अजीत अगरकर पर कोई फैसला नहीं

सेक्रेटरी ने कहा कि अगरकर का कार्यकाल सितंबर में पूरा होना है, इसलिए उनके भविष्य पर अगला फैसला काफी अहम माना जा रहा है. फिलहाल बोर्ड ने उनकी जगह किसी नए हेड सेलेक्टर्स को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

खिलाड़ियों के बढ़ते वर्कलोड, चोट पर बोर्ड की नजर

बैठक में खिलाड़ियों की फिटनेस और लगातार बढ़ रहे चोटों को भी प्रमुखता दी गई. बीसीसीआई अब इस बात पर ध्यान देना चाहता है कि खिलाड़ियों को आराम मिले और विदेशी दौरों से पहले उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल होने का समय भी दिया जाए. चोट से जूझ रहे खिलाड़ियों की वापसी के लिए मौजूदा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खाली पद को लेकर स्थिति साफ

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस का पद खाली होने को लेकर भी सवाल उठे. बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि इससे खिलाड़ियों की फिटनेस और रिहैब प्रक्रिया पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. वहां स्पेशलिस्ट टीम लगातार काम कर रही है. हालांकि, इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए बोर्ड एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहा है.

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नहीं होगा नियुक्त

बैठक से पहले टीम इंडिया के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किए जाने की भी चर्चा थी. हालांकि, बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया कि फिलहाल बोर्ड की ऐसी कोई योजना नहीं है. इसका मतलब है कि टीम की जिम्मेदारियां मौजूदा कोचिंग और चयन व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ेंगी.