Home > खेल > अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…

अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…

BCCI Review Meeting: मुंबई में 3 सितंबर को बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग रखी, जिसमें कि रोहित शर्मा के वनडे भविष्य, अजीत अगरकर के कार्यकाल, खिलाड़ियों के वर्कलोड और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. आइए जानते हैं इस अहम बैठक की 5 बड़ी बातें और इसका पूरा निष्कर्ष.

By: Satyam Sengar | Published: September 4, 2026 1:11:51 AM IST

BCCI Review Meeting की 5 बड़ी बातें.
BCCI Review Meeting की 5 बड़ी बातें.


BCCI Review Meeting: भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की तैयारियों को लेकर बीसीसीआई ने 3 सितंबर को मुंबई में रिव्यू मीटिंग की. इस बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण मौजूद रहे. इसके अलावा बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी मीटिंग में मौजूद थे. लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगकर की मौजूदगी नहीं दिखी. आइए जानते हैं मीटिंग की 5 बड़ी बातें.

रोहित शर्मा को लेकर फिलहाल राहत की खबर
बैठक से पहले रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं. माना जा रहा था कि सेलेक्टर्स भविष्य की टीम तैयार करने के लिए उन्हें आराम दे सकते हैं या टीम से बाहर कर सकते हैं. बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इन अटकलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी. उन्होंने कहा कि रोहित अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

You Might Be Interested In

अजीत अगरकर पर कोई फैसला नहीं
सेक्रेटरी ने कहा कि अगरकर का कार्यकाल सितंबर में पूरा होना है, इसलिए उनके भविष्य पर अगला फैसला काफी अहम माना जा रहा है. फिलहाल बोर्ड ने उनकी जगह किसी नए हेड सेलेक्टर्स को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

खिलाड़ियों के बढ़ते वर्कलोड, चोट पर बोर्ड की नजर
बैठक में खिलाड़ियों की फिटनेस और लगातार बढ़ रहे चोटों को भी प्रमुखता दी गई. बीसीसीआई अब इस बात पर ध्यान देना चाहता है कि खिलाड़ियों को आराम मिले और विदेशी दौरों से पहले उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल होने का समय भी दिया जाए. चोट से जूझ रहे खिलाड़ियों की वापसी के लिए मौजूदा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खाली पद को लेकर स्थिति साफ
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस का पद खाली होने को लेकर भी सवाल उठे. बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि इससे खिलाड़ियों की फिटनेस और रिहैब प्रक्रिया पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. वहां स्पेशलिस्ट टीम लगातार काम कर रही है. हालांकि, इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए बोर्ड एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहा है.

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नहीं होगा नियुक्त
बैठक से पहले टीम इंडिया के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किए जाने की भी चर्चा थी. हालांकि, बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया कि फिलहाल बोर्ड की ऐसी कोई योजना नहीं है. इसका मतलब है कि टीम की जिम्मेदारियां मौजूदा कोचिंग और चयन व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ेंगी.

Tags: bccirohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना सही है?

September 3, 2026

क्रिस गेल नंबर-1, कोहली से आगे बाबर आजम, टी20 में...

September 2, 2026

कीनू रीव्स की 5 शानदार फिल्में

September 2, 2026

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

September 2, 2026

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026
अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…
अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…
अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…
अजीत अगरकर पर फैसला नहीं, रोहित को लेकर सस्पेंस खत्म! घंटों चली BCCI रिव्यू मीटिंग की 5 बड़ी बातें…