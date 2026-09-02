श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल की लगेगी क्लास? BCCI करेगा रिव्यू मीटिंग, रोहित शर्मा पर भी लिया जाएगा फैसला

भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर गुरुवार, 3 सितंबर को मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की अहम समीक्षा बैठक होगी. इस बैठक में टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा हेड कोच गौतम गंभीर, हेड सेलेक्टर अजित अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, सभी बड़े अधिकारी और टीम मैनेजमेंट के सदस्य बैठक में शामिल होंगे.

इस बैठक में भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन का रिव्यू किया जाएगा. जून और जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भारत ने सात टी20 और तीन वनडे मैच खेले थे, लेकिन टीम एक भी टी20 मैच नहीं जीत सकी. वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज के प्रदर्शन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

रोहित शर्मा के भविष्य पर बड़ा फैसला?

रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल बैठक को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और टीम की भविष्य की योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं. टेस्ट और वनडे कप्तान बनने के बाद वह टीम के प्रदर्शन पर अपनी राय रखेंगे और आने वाली सीरीज की तैयारियों को लेकर सुझाव दे सकते हैं. इस बैठक में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के भविष्य पर भी अहम चर्चा होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई और सेलेक्टर के बीच रोहित को लेकर पूरी तरह सहमति नहीं है.