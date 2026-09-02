श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल की लगेगी क्लास? BCCI करेगा रिव्यू मीटिंग, रोहित शर्मा पर भी लिया जाएगा फैसला

इस बैठक में भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन का रिव्यू किया जाएगा. जून और जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भारत ने सात टी20 और तीन वनडे मैच खेले थे, लेकिन टीम एक भी टी20 मैच नहीं जीत सकी. वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज के प्रदर्शन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.
रोहित शर्मा के भविष्य पर बड़ा फैसला?
रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल बैठक को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और टीम की भविष्य की योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं. टेस्ट और वनडे कप्तान बनने के बाद वह टीम के प्रदर्शन पर अपनी राय रखेंगे और आने वाली सीरीज की तैयारियों को लेकर सुझाव दे सकते हैं. इस बैठक में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के भविष्य पर भी अहम चर्चा होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई और सेलेक्टर के बीच रोहित को लेकर पूरी तरह सहमति नहीं है.
रोहित को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे के बाद टीम से बाहर किए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने उस मुकाबले में शानदार शतक लगाकर अपनी क्षमता साबित की थी. ऐसे में बैठक के बाद उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है. इसके अलावा भारत के आगामी न्यूजीलैंड दौरे पर भी चर्चा होगी. 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस दौरे पर भारत पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट खेलेगा. दो टेस्ट मैच भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे.