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गंभीर-अगरकर को देना होगा जवाब! BCCI की मीटिंग में इन मुद्दों पर होंगे तीखे सवाल, VVS लक्ष्मण पर भी रडार

BCCI Review Meeting: गुरुवार (3 सितंबर) को मुंबई में BCCI की रिव्यू मीटिंग होगी, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर से लेकर अजीत अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण शामिल होंगे. इस मीटिंग में इंग्लैंड और आयरलैंड में टीम इंडिया की हार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 2, 2026 11:43:54 AM IST

BCCI की रिव्यू मीटिंग में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से होंगे तीखे सवाल.
BCCI की रिव्यू मीटिंग में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से होंगे तीखे सवाल.


BCCI Review Meeting: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) गुरुवार (3 सितंबर) को एक बड़ी रिव्यू मीटिंग करने जा रहा है. इस मीटिंग में आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली शर्मनाक हार का रिव्यू किया जाएगा. साथ ही चोटिल खिलाड़ियों को लेकर भी बात होगी. इसके अलावा अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारियों से लेकर न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर भी चर्चा की जाएगी. BCCI की इस रिव्यू मीटिंग में सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के हेड VVS लक्ष्मण भी शामिल होंगे.

चोटिल खिलाड़ियों पर होगी चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग में खासतौर पर चोटिल खिलाड़ियों की फौज को लेकर चर्चा की जाएगी. हाल ही में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई थी. इस दौरे से पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट अपनी मजबूत प्लेइंग-11 मैदान पर नहीं उतार पाया. टीम के सिलेक्शन से कुछ दिन पहले ही पता चला कि सुपरस्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट नहीं है. इसके चलते उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जा सका. बुमराह के अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंग्टन सुंदर और हर्षित राणा जैसे कई खिलाड़ी भी चोट की वजह से नहीं खेल पाए. ऐसे में बोर्ड इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मीटिंग में चर्चा करेगा.

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गंभीर-अगरकर को देना होगा जवाब!

भारतीय टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को आयरलैंड में टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिली थी. वहीं, इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था. ऐसे में बोर्ड इस हार का रिव्यू करेगी कि आखिर स्टार खिलाड़ियों से भरी टीम इंडिया इतनी बुरी तरह कैसे हार सकती है?

न्यूजीलैंड दौरे को लेकर पूरा प्लान

BCCI की इस मीटिंग का मुख्य फोकस इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले न्यूजीलैंड होने पर होगा. इस दौरे पर टीम इंडिया को 5 वनडे, 5 टी20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भारत के लिए WTC फाइनल की रेस के लिहाज से काफी अहम होने वाली है. टीम इंडिया को किसी भी हालत में इन दोनों टेस्ट मैचों में जीत हासिल करनी होगी. इसके लिए टीम के सभी अहम खिलाड़ियों को पूरी तरह फिट रहना जरूरी है. बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड दौरे के लिए 5-6 तेज गेंदबाजों को लेकर जाना चाहती है. इसमें जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं. मीटिंग में इन खिलाड़ियों की फिटनेस पर चर्चा हो सकती है.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG: संजू सैमसन की वापसी, रिंकू सिंह समेत 8 प्लेयर बाहर! अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान

IPL में इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटाने पर चर्चा

BCCI की इस मीटिंग में IPL में इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है. इस नियम पर BCCI ने सभी 10 फ्रेंचाइजियों से 31 अगस्त तक राय मांगी थी. भारत के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस नियम की खुलकर आलोचना की है. ऐसे में इस नियम को हटाने पर कोई फैसला ले सकती है. बता दें कि इस नियम के अनुसार, मैच के बीच में दोनों टीमें किसी भी समय प्लेइंग-11 में किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल कर सकती हैं.

Tags: ajit agarkarBCCI MeetingGautam Gambhir
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