Sarfaraz Khan Selection: सरफराज खान को टीम में शामिल न करने पर BCCI का जवाब, इस वजह से नहीं लिया टीम में

Board of Control for Cricket in India: घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान को India A vs South Africa A रेड-बॉल सीरीज़ के लिए नज़रअंदाज़ कर दिया गया, जबकि उन्होंने अपनी पिछली पारी में टीम के लिए 92 रन बनाए थे. इस बल्लेबाज़ ने कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 92 रन बनाए थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर होना पड़ा. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए अर्धशतक बनाकर वापसी की और अपनी फॉर्म का सबूत पेश किया. फिर भी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चयनकर्ताओं के लिए उन्हें India A टीम में चुनना काफी नहीं था. भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि सरफराज को टीम में जगह न मिलने का क्या कारण था.

ऋषभ पंत की हुई वापसी

BCCI द्वारा भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच 2 मैचों के लिए टीमों की घोषणा होते ही पक्षपात के आरोप सामने आए. टीम में फिट ऋषभ पंत की वापसी भी हुई और उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया. हालांकि, सरफराज के लिए कोई जगह नहीं थी, जिनका पिछले 5 सालों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में औसत 100 से ज़्यादा रहा है.

आखिर क्यों सरफराज़ को नहीं किया टीम में शामिल ?

BCCI के एक सूत्र ने NDTV को बताया कि सरफराज की अनुपस्थिति उनके खराब प्रदर्शन या पक्षपात के कारण नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस और फॉर्म के कारण थी. सूत्र ने को बताया कि सरफराज क्वाड्रिसेप्स (जांघ) की चोट के कारण बाहर थे. उन्होंने हाल ही में वापसी की और रणजी ट्रॉफी का पहला राउंड खेला, लंबे समय से यही उनका एकमात्र प्रतिस्पर्धी क्रिकेट है. चयनकर्ता उन्हें India A टीम में वापस लेने से पहले मौजूदा रणजी सीज़न में उनके फॉर्म का आकलन करेंगे. अधिकारी ने आगे कहा कि उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही मौके मिलेंगे.

फ़िलहाल, सरफराज खान टीम से बाहर हैं, लेकिन चयनकर्ताओं और पूर्व खिलाड़ियों, दोनों ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया है, इसलिए उनके टीम में वापसी करने में बस कुछ ही समय लगेगा.

PTI की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरफराज की अनुपस्थिति ऋषभ पंत की टेस्ट टीम में वापसी के कारण थी. पंत को भारत ए टीम में 5वां स्थान दिए जाने के कारण, सरफराज के लिए कोई जगह नहीं थी. दरअसल, सरफराज को कथित तौर पर सुझाव दिया गया है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय टीम में वापसी करनी है तो उन्हें रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए.

इस समय, सीनियर भारतीय टीम में एकमात्र खाली स्थान तीसरे नंबर का है, जहां बी साई सुदर्शन ने अभी तक अपनी जगह पक्की करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है.