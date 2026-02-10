BCCI Rule On Family: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के परिवारों पर बैन, बोर्ड ने अपनाया ‘टीम-फर्स्ट’ फॉर्मूला

BCCI Rule on Family: T20 WC 2026 की तैयारी को प्राथमिकता देने के एक मज़बूत कदम के तौर पर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सूर्यकुमार यादव की टीम को 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान अपने परिवारों के साथ रहने की इजाज़त देने से मना कर दिया है.

टूर्नामेंट घरेलू मैदान पर होने के बावजूद, BCCI जनवरी 2025 में शुरू की गई एक डिसिप्लिनरी पॉलिसी को सख्ती से लागू कर रहा है ताकि ICC इवेंट्स के दौरान पूरा ध्यान लगाया जा सके.

BCCI ने मना क्यों किया?

BCCI का मना करना एक बड़े कल्चरल बदलाव की वजह से है जिसका मकसद ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खत्म करना है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हुई बातों से प्रभावित था, जहाँ कुछ खिलाड़ियों ने कथित तौर पर पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण टैक्टिकल मीटिंग्स और प्लानिंग सेशन छोड़ दिए थे. का मना करना एक बड़े कल्चरल बदलाव की वजह से है जिसका मकसद ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खत्म करना है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हुई बातों से प्रभावित था, जहाँ कुछ खिलाड़ियों ने कथित तौर पर पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण टैक्टिकल मीटिंग्स और प्लानिंग सेशन छोड़ दिए थे.

ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए BCCI “टीम-फर्स्ट” माहौल बनाना ज़रूरी कर रहा है। जबकि बोर्ड परिवारों को लंबे टूर (45+ दिन) पर जाने की इजाज़त देता है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत बड़े परिवार के साथ रहने के लिए ज़रूरी समय को पूरा नहीं करता है.

नई रूलबुक

BCCI ने कुछ सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं जिनका हर खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के दौरान पालन करना होगा:

फ़ैमिली ड्यूरेशन: 45 दिन या उससे ज़्यादा लंबे टूर पर फ़ैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा दो हफ़्ते के लिए ही इजाज़त है। कम समय के लिए, लिमिट सिर्फ़ एक हफ़्ते की है.

अलग रहना: पत्नियों, मंगेतरों और बच्चों को खिलाड़ियों के साथ एक ही होटल के कमरों में रहने की इजाज़त नहीं है.

ट्रैवल मैंडेट: हर खिलाड़ी को टीम बस में सफ़र करना होगा। प्राइवेट गाड़ियां और अलग ट्रैवल अरेंजमेंट, यहां तक ​​कि लोकल होम गेम्स के लिए भी, पूरी तरह से मना है.

पर्सनल स्टाफ़ पर पाबंदियां: इंडिविजुअल मैनेजर, एजेंट और प्राइवेट शेफ़ को टीम होटल में आने की इजाज़त नहीं है और उन्हें अलग जगहों पर रहना होगा.

फ़ाइनेंशियल लायबिलिटी: मंज़ूर समय के बाहर फ़ैमिली ट्रैवल के लिए होने वाले किसी भी एक्स्ट्रा खर्च का पेमेंट खिलाड़ी को खुद करना होगा.

डिफ़ेंस पर फ़ोकस