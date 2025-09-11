BCCI अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान, जाने क्या कुछ कहा?

BCCI President News: बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर इस वक्त कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं. उन्हीं में से एक दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लेकर भी है, जिनको लेकर ये खबर चल रही है कि वो अगले बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभालेंगे. लेकिन अब उनकी तरफ से इन अटकलों को लेकर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. बता दें कि सचिन तेंदुलकर की प्रबंधन कंपनी ने गुरुवार को इस बात का स्पष्ट खंडन किया है.

रिपोर्ट और अफवाहें पूरी तरह निराधार

एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कहा कि, हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या नामित किए जाने के बारे में कुछ रिपोर्ट और अफवाहें फैल रही हैं. हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान न दें.”

बता दें कि सचिन तेंदुलकर की तरफ से ये स्पष्टीकरण 28 सितंबर को होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से ठीक पहले आया है. खास बता ये है कि इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अध्यक्ष सहित कई पदों के लिए चुनाव होंगे.

रोजर बिन्नी के बाद से खाली पड़ा है अध्यक्ष पद

इस महीने की शुरुआत में रोजर बिन्नी (70) के पद से हटने के बाद अध्यक्ष की सीट खाली पड़ी हुई है. हालांकि, अध्यक्ष पद को छोड़कर, अधिकांश अन्य पदाधिकारियों के पद पर बने रहने की उम्मीद है. वर्तमान सचिव देवजीत सैकिया का कार्यभार संभालना तय है, जिन्होंने इससे पहले जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जगह ली थी. संयुक्त सचिव रोहन गौंस देसाई और कोषाध्यक्ष प्रभतेज भाटिया के भी अपने पद बरकरार रखने की संभावना है.

अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई अध्यक्ष बने बिन्नी के पहले एजीएम तक पद पर बने रहने की उम्मीद थी. अब यह पद रिक्त होने के कारण अटकलों का बाजार गर्म है. लेकिन तेंदुलकर के बयान ने अफवाहों पर विराम लगा दिया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज इस दौड़ में नहीं हैं.

