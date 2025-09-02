Home > खेल > BCCI Election: राजीव शुक्ला का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय, आईपीएल सचिव की रेस में चल रहे 2 नाम

Rajeev Shukla: बीसीसीआई अध्यक्ष (BCCI President) पद के लिए राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा, अरुण सिंह धूमल (Arun Singh Dhumal) और अनिरुद्ध चौधरी का नाम बीसीसीआई सचिव की रेस में आगे चल रहा है।

Published: September 2, 2025 14:55:00 IST

BCCI Next President: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आगामी चुनाव होने वाले हैं, जिनमें पदाधिकारियों के 5 पद और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद शामिल हैं। इस महीने होने वाले चुनावों में वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष और क्रिकेट प्रशासन के दिग्गज राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) को बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त (BCCI President) किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के अनुसार, वर्तमान में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल (Arun Singh Dhumal) बीसीसीआई के अगले सचिव हो सकते हैं। हरियाणा क्रिकेट संघ के अनिरुद्ध चौधरी का नाम भी सचिव या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए रेस में है।

रोजर बिन्नी की जगह लेंगे राजीव शुक्ला 

वर्तमान समय में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला अपनी सेवा दे रहे हैं। इससे पहले, राजीव शुक्ला बीसीसीआई उपाध्यक्ष थे। रोजर बिन्नी (Roger Binny) को बीसीसीआई अध्यक्ष (BCCI President) का पद इसलिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि  बीसीसीआई के नियम के अनुसार अध्यक्ष पद पर काबिज पदाधिकारी को 70 वर्ष की उम्र तक पद को छोड़ना पड़ता है। बता दें कि रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई साल 1955 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। ऐसे में वह अब 70 साल और 41 दिन के हो गए हैं। इसी नियम के मुताबिक, बिन्नी का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है।

 ठाकुर के भाई हैं अरुण सिंह धूमल

आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरुण सिंह धूमल, पूर्व अध्यक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर के भाई हैं। बीसीसीआई में अपने अगले कार्यकाल में सचिव पद के लिए दावा पेश करने वाले हैं। धूमल का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि उन्हें क्रिकेट प्रशासन का व्यापक अनुभव है। इसके अलावा, पूर्व में उन्होंने राज्य संघों में महत्वपूर्ण पदों को संभालने का अनुभव प्राप्त है। बीसीसीआई (BCCI) में भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं।

बीसीसीआई सचिव की रेस में हैं अनिरुद्ध चौधरी

सके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा क्रिकेट संघ के अनिरुद्ध चौधरी (Anirudh Chaudhary) भी सचिव या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई के चुनाव (BCCI Election) सितंबर और अक्टूबर में होने हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं  और प्रमुख पदों पर नजर रखने वाले विभिन्न गुटों ने लॉबिंग शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि भारत सरकार पहले ही खेल संहिता (Sports Code) लागू कर चुकी है जिसके तहत व्यवस्था परिवर्तन संभव है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस वर्ष होने वाले चुनाव बीसीसीआई द्वारा अपनाई गई लोढ़ा समिति (Lodha Committee) की सिफारिशों के अनुसार मौजूदा प्रावधानों के तहत ही होंगे क्योंकि इस अधिनियम को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

