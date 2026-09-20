BCCI की नई प्लानिंग, 100 साल पर फैंस को मिलेगा मजेदार एंटरटेनमेंट, भारत बनान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होगा मैच

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) साल 2028 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके को खास अंदाज में मनाने की तैयारी कर रहा है. इसी कड़ी में बोर्ड भारत और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन के बीच एक स्पेशल मैच कराने पर विचार कर रहा है. शुक्रवार को मुंबई में हुई BCCI की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद बोर्ड ने बताया कि शताब्दी समारोह की तैयारियों की प्रोसेस शुरू कर दी गई है. इसमें एक मैच कराने पर विचार किया जा रहा है.

BCCI के मुताबिक, इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे एक साल तक शेड्यूल आयोजित किए जाएंगे. यह समारोह दिसंबर 2027 से शुरू होकर पूरे 2028 तक चलने की योजना है. इस दौरान भारतीय क्रिकेट के 100 साल के सफर, उसकी उपलब्धियों और ऐतिहासिक पलों को याद किया जाएगा. बोर्ड इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई शेड्यूल पर विचार कर रहा है.

समारोह के लिए बनेगी खास समिति

रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI इन शेड्यूल की देखरेख के लिए एक स्पेशल कमिटी बना सकता है. बैठक में शताब्दी समारोह के लिए कई सुझावों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन के बीच मैच कराने का विचार भी शामिल है. हालांकि, अभी यह योजना शुरुआती सेशन में है और मैच को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

भारत ने अब तक नहीं खेला वर्ल्ड इलेवन के खिलाफ

अब तक आईसीसी वर्ल्ड इलेवन ने कुल नौ इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इनमें जनवरी 2005 में एशिया इलेवन के खिलाफ एक वनडे, अक्टूबर 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और एक टेस्ट शामिल था. इसके बाद सितंबर 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल और मई 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया. भारतीय टीम ने अभी तक आईसीसी वर्ल्ड इलेवन के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.