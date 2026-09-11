अगरकर-गंभीर की टेंशन होगी खत्म? कौन है कमलेश, जो मुश्किल में फंसे, टीम मैनेजमेंट पर सख्त BCCI!

Kamlesh Jain Notice Period: भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ महीनों में लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद BCCI अब अपने मेडिकल और स्पोर्ट्स साइंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के सीनियर फिजियो कमलेश जैन का कार्यकाल खत्म किया जा सकता है और वह फिलहाल नोटिस पीरियड पर हैं. पिछले छह से आठ महीनों में कई अहम खिलाड़ियों के चोटिल होने से टीम की योजना प्रभावित हुई है. इसे लेकर सेलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर की चिंता भी बढ़ी है.

इस दौरान कई बड़े खिलाड़ियों को फिटनेस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वॉशिंगटन सुंदर को बाएं निचले पसली के हिस्से में परेशानी के बाद साइड स्ट्रेन हुआ और वह सीरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए. इसके बाद हर्षित राणा घुटने की गंभीर चोट के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हुए. हार्दिक पांड्या को भी टी20 विश्व कप फाइनल के बाद क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव की समस्या हुई, जिसके चलते उन्हें लंबे समय तक मैदान से दूर रहना पड़ा.

कमलेश जैन पर क्यों उठे सवाल?

BCCI के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि “कमलेश नोटिस पीरियड पर हैं” और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में एशियन गेम्स की टीम के खिलाड़ी शामिल हैं, इसलिए फिजियो और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जापान जाएंगे. लगातार चोटों के कारण टीम के स्पोर्ट्स साइंस विभाग की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. नितीश कुमार रेड्डी भी अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोटिल हुए थे और बाद की सीरीज से बाहर हो गए.

बुमराह की वापसी, मोर्ने मोर्केल भी टीम से बाहर

जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से उबर चुके हैं और जरूरी रिटर्न-टू-प्ले प्रोसेस पूरी कर चुके हैं. वह नितीश कुमार रेड्डी के साथ शुक्रवार से नई दिल्ली में टीम की ट्रेनिंग शुरू करेंगे. वहीं, तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल गुरुवार के प्रैक्टिस सत्र में नजर नहीं आए. BCCI के मुताबिक, उनका वर्क वीजा खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें वीजा रिन्यू कराने के लिए दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ा. उम्मीद है कि वह अगले कुछ दिनों में टीम से जुड़ जाएंगे और टीम की सफलता में साथ देंगे.