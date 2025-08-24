Home > खेल > Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा को मंथली कितनी पेंशन देगा BCCI? क्या है नियम और शर्त; जानें फुल डिटेल

Cheteshwar Pujara pension: भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चेतेश्वर पुजारा को आख़िरकार BCCI कितनी पेंशन देगी। तो आइए आपको बताते हैं कि पुजारा को पेंशन में कितनी राशि मिलेगी?

Published By: Shivani Singh
Published: August 24, 2025 20:23:00 IST

BCCI pension scheme: जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान है, उसी तरह BCCI भी अपने खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देती है। इसके लिए भी BCCI के अपने कुछ नियम हैं जो इस लेख में आज हम आपको विस्तार से बताएँगे। उससे पहले आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चेतेश्वर पुजारा को आख़िरकार BCCI कितनी पेंशन देगी। तो आइए आपको बताते हैं कि पुजारा को पेंशन में कितनी राशि मिलेगी?

मालूम हो कि भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने रविवार 24 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में चर्चा फ़ैल गई। 

BCCI से पेंशन पाने का मानदंड क्या है?

जैसा कि हमने बताया कि BCCI अपने रिटायर्ड खिलाड़ियों को पेंशन देता है। आपको बता दें कि BCCI से पेंशन पाने के लिए पुरुष क्रिकेटरों को कम से कम 25 प्रथम श्रेणी मैच खेलना ज़रूरी है। अगर कोई क्रिकेटर 25 से 49 प्रथम श्रेणी मैच खेलता है, तो बोर्ड उसे हर महीने 30 हजार रुपये की पेंशन देती है।

वहीं, अगर कोई क्रिकेटर 50 से 74 प्रथम श्रेणी मैच खेलता है, तो उसे बोर्ड से 45,000 रुपये मिलते हैं। वहीं, अगर 75 या उससे ज़्यादा प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को बोर्ड से 52,500 रुपये मिलते हैं।

दूसरी ओर, अगर हम अंतरराष्ट्रीय मैच की बात करें तो BCCI भारत के लिए 25 से कम टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 60,000 रुपये पेंशन दी जाती है।वहीँ, 25 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 70 हजार रुपये देता है।

पुजारा की पेंशन राशि

अब, चूँकि पुजारा भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, इसलिए उन्हें बोर्ड से पेंशन के तौर पर हर महीने 70 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। हालाँकि, बोर्ड ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन BCCI की पेंशन स्कीम यही कहते हैं कि पुजारा को 70 रूपये की राशि हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेगी। 

चेतेश्वर पुजारा का अंतर्राष्ट्रीय करियर

चेतेश्वर पुजारा भारतीय टेस्ट टीम में एक दीवार की तरह थे, एक बार जब वह विकेट के सामने खड़े हो जाते थे, तो गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देते थे। पुजारा के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए कुल 103 टेस्ट मैच खेले हैं और उनमें 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 19 शतक और 35 अर्धशतक निकले हैं। पुजारा ने भारत के लिए पाँच वनडे मैच भी खेले हैं जिनमें वह केवल 51 रन ही बना पाए। हालाँकिवह भारत के लिए टी20 मैच नहीं खेल पाए।

