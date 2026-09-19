30000000000 का इनकम टैक्स! BCCI की तिजोरी से भरता है सरकार का खजाना, सचिव ने बताया हिसाब

BCCI Income Tax: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. अक्सर कहा जाता है कि BCCI टैक्स छूट का फायदा उठाता है, लेकिन अब बोर्ड ने इसकी सच्चाई का खुलासा कर दिया है. 18 सितंबर को BCCI की सालाना आम बैठक (AGM) हुई. इस बैठक के बाद बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि BCCI हर साल भारत सरकार को इनकम टैक्स के रूप में करीब 3000 करोड़ रुपये देता है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बिना किसी सरकारी मदद के रेवेन्यू जेनरेट करता है, जबकि देश के बाकी खेल महासंघ अपनी गतिविधियों और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए सरकारी ग्रांट पर निर्भर करते हैं. वहीं, BCCI हर साल सरकार को करोड़ों रुपये टैक्स देती है.

BCCI ने तोड़ा टैक्स छूट का भ्रम

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के इस बयान से साबित होता है कि बोर्ड को सरकार से टैक्स छूट नहीं मिलती है. दरअसल, अक्सर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बोर्ड को टैक्स में खास छूट मिलती है. बता दें कि BCCI सरकार से किसी तरह का फाइनेंशियल पैकेज या फंड नहीं लेता, बल्कि सालाना हजारों करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करता है. इसी वजह से बोर्ड की स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के दायरे से छूट पाने की मांग करता है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, जिस पर कोर्ट ने BCCI से जवाब मांगा है.

सैकिया ने दिया बड़ा बयान

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि बोर्ड किसी भी नियम का कानून से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है. सैकिया ने बताया कि स्पोर्ट्स एक्ट को लेकर हमारा रुख काफी साफ है. संबंधित प्राधिकरणों की ओर से इस संबंध में अभी कई प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं. जब वो औपचारिकताएं खत्म हो जाएंगी और क्रिकेट को इस एक्ट के तहत एक ‘नामित खेल’ बनाने का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी यह प्रभावी होगा.

सैकिया ने आगे कहा कि तब तक बोर्ड को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, BCCI तुरंत नए खेल कानून के नियमों के तहत काम शुरू कर देगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर हुई चर्चा को लेकर सैकिया ने बताया कि 27 अक्टूबर को जब यह मामला दोबारा लिस्टेड होगा, तब बोर्ड अदालत के सामने अपना विस्तृत और औपचारिक स्पष्टीकरण पेश करेगा.

BCCI की मीटिंग में हुए कई फैसले

BCCI की AGM मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें एक फैसला लिया गया कि अंपायर और मैच रेफरी की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी. एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अंपायरों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा और बड़े मैचों के आधार पर फैसला लिया जाएगा. अंपायर्स के लिए चार ग्रेड- A, B, C और D होंगे. हर एक ग्रेड के हिसाब से अंपायर्स को सैलरी दी जाएगी.