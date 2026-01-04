बेहद शर्मनाक…शमी को नजरअंदाज करने पर भड़के बंगाल के हेड कोच, सेलेक्टर्स की लगा दी क्लास!

Mohammed Shami again snubbed: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की टीम का ऐलान 3 जनवरी 2026 को कर दिया गया है. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मोहम्मद शमी को सिलेक्ट नहीं किया गया है. उन्हें इस 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं बनाया है.

शमी के कोच का फूटा गुस्सा

शमी के नजरअंदाज होने के बाद शमी की घरेलू टीम बंगाल के हेड कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने सेलेक्टर्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और इसे शर्मनाक तक करार दिया है. शमी ने मार्च 2025 के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है. उन्हें किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है. हालांकि, वह वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे.

सिलेक्शन कमिटी पर जाहिर किया गुस्सा

शमी को बाहर करने पर बंगाल के हेड कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी की आलोचना की. शुक्ला ने कहा कि शमी ने किसी भी दूसरे इंटरनेशनल खिलाड़ी के मुकाबले डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ज़्यादा कमिटमेंट दिखाया है और इस फैसले को गलत बताया.

‘वह शर्मनाक है’ – लक्ष्मी रतन शुक्ला

रेवस्पोर्ट्ज़ के मुताबिक, शुक्ला ने शनिवार (3 जनवरी) को कहा, “सिलेक्शन कमिटी ने मोहम्मद शमी के साथ नाइंसाफी की है. हाल के दिनों में किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी ने शमी जितना डेडिकेशन के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है. डोमेस्टिक क्रिकेट में कड़ी मेहनत करने के बाद भी, सिलेक्शन कमिटी ने शमी के साथ जो किया है, वह शर्मनाक है.”

2025 चैंपियंस ट्रॉफी में किया शानदार प्रदर्शन

शमी ने आखिरी बार 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ODI फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उनके प्रदर्शन ने भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. टूर्नामेंट से पहले और बाद में उन्हें फिटनेस की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन तब से वह एक्शन में लौट आए हैं, उन्होंने पांच मैचों में 22.27 की औसत से 11 विकेट लिए हैं. जिस दिन टीम की घोषणा हुई, उस दिन शमी ने 3/55 के आंकड़े दर्ज किए और असम के खिलाफ नाबाद 25 रन भी बनाए.

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.