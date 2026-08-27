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BCCI-OCA में जमकर बवाल! जल्द से जल्द चुनाव कराने पर मचा घमासान, होई कोर्ट तक पहुंचा मामला

बीसीसीआई और ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के बीच चुनाव को लेकर विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है. बीसीसीआई तत्काल चुनाव कराने की मांग कर रहा है, जबकि ओसीए ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 और खेल मंत्रालय की सिफारिश का हवाला देकर चुनाव टालने का बचाव किया है.

By: Satyam Sengar | Published: August 27, 2026 4:27:05 PM IST

BCCI-OCA में जमकर हो रहा बवाल.
BCCI-OCA में जमकर हो रहा बवाल.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) के बीच चुनाव को लेकर विवाद अब ओडिशा हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. बीसीसीआई चाहता है कि ओसीए अपने चुनाव जल्द से जल्द कराए, जबकि राज्य क्रिकेट संघ ने चुनाव टालने के पीछे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के असर का हवाला दिया है. दोनों पक्षों के बीच सुप्रीम कोर्ट की लोढ़ा समिति की सिफारिशों और खेल प्रशासन से जुड़े नियमों को लेकर भी मतभेद हैं.

बीसीसीआई ने हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि ओसीए के लिए चुनाव कराना जरूरी है. बोर्ड का कहना है कि अगर चुनाव नहीं कराए गए तो ओसीए को मिलने वाली राशि रोकी जा सकती है और लगातार नियमों का पालन नहीं करने पर उसकी सदस्यता भी खत्म की जा सकती है. बीसीसीआई की वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी) मेलिंडा कोलाको ने कहा कि ओसीए को तुरंत चुनाव कराना चाहिए. बोर्ड ने यह भी कहा कि किसी पदाधिकारी को लगातार दो साल से ज्यादा एक पद पर नहीं रहना चाहिए. ओसीए के अध्यक्ष पंकज महंती, सचिव संजय बेहरा और कोषाध्यक्ष बिकाश प्रधान अक्टूबर 2019 से अपने पदों पर हैं.

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ओसीए ने चुनाव टालने की बताई वजह
ओसीए ने चुनाव टालने के फैसले का बचाव किया है. सचिव संजय बेहरा ने अदालत को बताया कि संघ की आम सभा ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के असर को समझने के लिए चुनाव स्थगित करने का फैसला किया था. ओसीए ने अगस्त 2025 और फरवरी 2026 में स्पेशल आम बैठक की थी. इन बैठकों में चुनाव टालने पर सहमति बनी. ओसीए ने यह भी बताया कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल संघों के चुनाव 31 दिसंबर 2026 तक टालने की सिफारिश की थी. क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी शामिल किया गया है.

बीसीसीआई ने ओसीए की दलील पर उठाए सवाल
बीसीसीआई का कहना है कि नया कानून लागू होने के बावजूद क्रिकेट को अभी तक इस कानून के तहत अधिसूचित खेल के तौर पर शामिल नहीं किया गया है. इसलिए ओसीए चुनाव टालने के लिए इस कानून का सहारा नहीं ले सकता. यह मामला पूर्व ओडिशा क्रिकेटर और कोच ललितेंदु बिद्याधर महापात्र की याचिका के बाद अदालत पहुंचा, जिसमें उन्होंने ओसीए चुनाव कराने की मांग की थी. मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्रिकेट प्रशासन और चुनाव कराना सार्वजनिक जिम्मेदारी के दायरे में आता है या नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है.

Tags: bcciOdisha Cricket Association
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