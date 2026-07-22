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नो-बॉल फेंकने पर गेंदबाज को मिलेगी सजा! BCCI ने अचानक बदले कई नियम, जानें क्या-क्या हुए बदलाव

Indian Domestic Cricket Rules: बीसीसीआई ने MCC के सुझावों के आधार पर घरेलू क्रिकेट के नियमों में बदलाव किए हैं. इसमें खासतौर पर जानबूझकर नो-बॉल डालने वाले गेंदबाजों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 22, 2026 11:11:07 AM IST

BCCI ने घरेलू क्रिकेट के कई नियम बदले.
BCCI ने घरेलू क्रिकेट के कई नियम बदले.


Indian Domestic Cricket Rules: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 घरेलू सत्र से पहले कई नियमों में बदलाव किए हैं. इसमें खासतौर पर जानबूझकर नो-बॉल फेंकने वाले गेंदबाजों के लिए नियम बनाए गए हैं. नए नियम के अनुसार, अगर कोई गेंदबाज जानबूझकर फ्रंट फुट नो-बॉल डालता था, तो उसे पूरे मैच में गेंदबाजी करने से रोक दिया जाएगा. इससे पहले के नियम के अनुसार, अगर कोई गेंदबाज ऐसा करता था, तो उसे निर्धारित पारी में गेंदबाजी से सस्पेंड किया जाता था, लेकिन अब पूरे मैच से सस्पेंड किया जाएगा. इसके अलावा भी अन्य कई बदलाव किए गए हैं.

BCCI ने किए ये बदलाव

हाल ही में BCCI ने मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) द्वारा सुझाए गए संशोधनों को सभी राज्य क्रिकेट संघों के साथ शेयर किया है. रिपोर्ट के अनुसार, BCCI ने ‘खेल परिस्थितियों’ के नियम 41.8 में बदलाव किया है, जिसके तहत किसी गेंदबाज को पूरे मैच से निलंबित करने का फैसला मैदान पर मौजूद अंपायर लेंगे. इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव खेल की समाप्ति से जुड़े नियम से जुड़ा है.

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नए नियम के अनुसार, अगर दिन के अंतिम ओवर के दौरान विकेट गिरता है, तब भी वह ओवर पूरा कराया जाएगा. अभी तक अंतिम ओवर के बीच में विकेट गिरने पर उसी समय स्टंप्स (दिन का खेल समाप्त) घोषित कर दिए जाते थे. MCC का मानना था कि नियम 12.5.2 के कारण दिन के अंत में नए बल्लेबाज को क्रीज पर आने का अवसर नहीं मिल पाता था. इसके चलते ही इस नियम में बदलाव किया गया है.

ये भी पढ़ें: भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड

ये नियम भी बदले गए

BCCI ने घरेलू क्रिकेट के कई नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत अब किसी मैच की अंतिम पारी में कोई भी टीम पारी घोषित या पारी छोड़ने (फॉरफिट) का विकल्प नहीं अपना सकेगी. BCCI ने नियम 15.2 में बदलाव किया है, क्योंकि शासी निकायों का मानना था कि इस प्रावधान का उपयोग बनावटी परिणाम हासिल करने के लिए किया जाता था, जो खेल की भावना के खिलाफ है. इतना ही नहीं, वनडे घरेलू मैचों में अब टीम के हेड कोच ‘ड्रिंक्स ब्रेक’ के दौरान मैदान पर आ सकेंगे.

बता दें कि ICC भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह का नियम लागू करने का प्रस्ताव दे चुका है. इन सभी के अलावा एक नए नियम में विकेटकीपरों को थोड़ी राहत दी गई है. अब विकेटकीपर को सिर्फ गेंद डाले जाने के समय में ही अपने ग्लव्स स्टंप्स के पीछे रखने होंगे. पहले गेंदबाज के रन-अप शुरू करते ही विकेटकीपर को पूरे समय अपने दस्ताने स्टंप्स के पीछे रखने होते थे. इस नियम के कारण पहले कई बार गेंद को नो-बॉल करार दिया गया या स्टंपिंग नहीं मानी गई.

Tags: BCCI rules
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