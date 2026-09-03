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BCCI ने बनाया नया प्लान! SENA दौरों से पहले भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगा आराम, प्रैक्टिस का भी पूरा समय

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने SENA दौरों से पहले खिलाड़ियों को आराम, प्रैक्टिस और परिस्थितियों में ढलने का पर्याप्त समय देने की योजना बताई. बोर्ड अगले FTP में बदलाव करेगा और 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी पर भी खास ध्यान देगा.

By: Satyam Sengar | Published: September 3, 2026 7:18:16 PM IST

SENA दौरों से पहले भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगा आराम.
SENA दौरों से पहले भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगा आराम.


भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी SENA देशों के दौरों से पहले बेहतर तैयारी का मौका मिल सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों के आराम, परिस्थितियों के अनुसार ढलने और प्रैक्टिस मैचों को लेकर अपने भविष्य के कार्यक्रम में बदलाव करने की योजना बनाई है. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने मुंबई में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने माना कि साल में बहुत ज्यादा मैच होने के कारण खिलाड़ियों पर काफी दबाव रहता है.

देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में चोटों और खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर किसी तरह की बातचीत की कमी नहीं है. BCCI के अलग-अलग विभाग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि लगातार बढ़ते क्रिकेट कार्यक्रम को संभालना एक बड़ी चुनौती है. इसी वजह से अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम यानी FTP में खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त आराम का समय रखने पर जोर दिया जाएगा.

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SENA दौरों से पहले तैयारी पर जोर
BCCI चाहता है कि विदेशी दौरों पर जाने वाली भारतीय टीम को वहां की परिस्थितियों में ढलने का पर्याप्त समय मिले. इसके लिए बड़े मुकाबलों या सीरीज से पहले प्रैक्टिस और मैत्री मैच कराने की योजना है. खासतौर पर साउथ अफ्रीका अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेलने से पहले खिलाड़ियों को मौसम, पिच और परिस्थितियों को समझने का मौका दिया जाएगा. सैकिया ने कहा कि BCCI के FTP से जुड़े अधिकारियों को इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

2027 विश्व कप के लिए रोडमैप तैयार
मुंबई में हुई इस रिव्यू मीटिंग में भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर, मुख्य कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्रिकेट निदेशक वीवीएस लक्ष्मण और BCCI के अन्य अधिकारी शामिल हुए. बैठक में इंग्लैंड और आयरलैंड में टीम के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. साथ ही अगले एक साल की योजनाओं पर भी चर्चा हुई. देवजीत सैकिया ने बताया कि 2027 वनडे विश्व कप के लिए टीम को मजबूत बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है और आने वाले समय में उसी के अनुसार तैयारी की जाएगी.

Tags: bcci
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