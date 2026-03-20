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Ind vs Afg Test: WTC को लेकर भारत का नया प्लान, प्लेइंग 11 को लेकर सेलेक्टर्स हुए सख्त! क्या टेस्ट में बनेगी बात?

ind vs afg test squad: भले ही यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, फिर भी सभी प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 20, 2026 11:07:07 PM IST

WTC को लेकर भारत का नया प्लान!
WTC को लेकर भारत का नया प्लान!


BCCI On India Test Squad: आईपीएल 2026 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है. इस सीरीज में एक टेस्ट और तीन वनडे मैच शामिल होंगे. खास बात यह है कि टेस्ट मैच 6 से 10 जून के बीच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुकाबले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और टीम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी.

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 मजबूत प्लेइंग इलेवन पर फोकस

सेलेक्शन कमिटी इस टेस्ट के लिए किसी तरह का प्रयोग नहीं करना चाहती. भले ही यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, फिर भी सभी प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे मुख्य तेज गेंदबाज भी टीम का हिस्सा होंगे. केवल चोट की स्थिति में ही किसी खिलाड़ी को आराम दिया जाएगा.

 तेज गेंदबाजी आक्रमण पर नजर

सेलेक्टर्स की नजर तीन प्रमुख तेज गेंदबाजों पर है, जिनमें बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि टेस्ट टीम में जगह पाना कोई प्रयोग नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर तय होता है. इसके लिए इंडिया ए जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है.

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आने वाला टेस्ट शेड्यूल

भारतीय टीम को अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक कुल 9 टेस्ट मैच खेलने हैं. अफगानिस्तान के बाद टीम श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट खेलेगी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दो टेस्ट होंगे. इसके बाद 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर पांच टेस्ट मैचों की बड़ी सीरीज खेली जाएगी. यह पूरा शेड्यूल टीम के लिए अहम माना जा रहा है.

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Tags: bccihome-hero-pos-3ind vs afg test squadindia test squad selectionindian test scheduleWTC
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