IPL 2026: 13 शहरों में 70 मैच, BCCI ने किया आईपीएल के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी, देखें लिस्ट

IPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने TATA इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी कर दिया है. अब लीग के बाकी 50 मैच 13 अप्रैल से 24 मई 2026 तक भारत के कई शहरों में खेले जाएंगे. इस चरण में टूर्नामेंट की रोमांचक लड़ाइयां शुरू होंगी और टीमों के प्लेऑफ की उम्मीदें बढ़ेंगी. इससे पहले, पहला फेज जारी किया गया था, जिसमें 20 मैच थे.

कुल 70 लीग मैच 13 स्थानों पर खेले जाएंगे. इन शहरों में शामिल हैं: बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और नई चंडीगढ़. पहले चरण का शेड्यूल पहले ही 28 मार्च से 12 अप्रैल तक तय किया जा चुका है. 13 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला इस चरण की शुरुआत करेगा.

मेन मुकाबले और क्लासिक्स

इस चरण में कुछ हाई-प्रोफाइल मुकाबले फैंस के लिए खास रहेंगे. सबसे बड़ा मुकाबला है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का ‘एल क्लासिको’. पहला मैच 23 अप्रैल को मुंबई में और दूसरा मैच 2 मई को चेन्नई में खेला जाएगा.

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प्लेऑफ की दौड़ और रोमांच

लीग का ये चरण निर्णायक होगा क्योंकि टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगी. लीग के आखिरी हफ्तों में मैच और भी रोमांचक होंगे और टीमों के बीच रेस तेज हो जाएगी.

मैच का समय और डबल-हेडर

इस चरण में 8 डबल-हेडर मैच होंगे. दोपहर के मैच 3:30 बजे शुरू होंगे और शाम के मैच 7:30 बजे से. ये समय फैंस के लिए मैच देखने का सही समय होगा.

प्लेऑफ के स्थान और शेड्यूल की जानकारी बाद में घोषित की जाएगी. फैंस इस दूसरे चरण में शानदार क्रिकेट और रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद कर सकते हैं.