Home > खेल > 'हम भविष्य में ऐसी कंपनियों के साथ काम नहीं करेंगे', BCCI ने Dream 11 से की तौबा, अब टीम इंडिया की जर्सी पर होगा किसका नाम?

Dream 11 Controversy: विवादों में फंसी ड्रीम 11 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना नाता तोड़ लिया है। यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पास होने के बाद लिया गया।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 25, 2025 15:21:00 IST

BCCI Vs Dream 11:  विवादों में फंसी ड्रीम 11 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना नाता तोड़ लिया है। यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पास होने के बाद लिया गया। ड्रीम 11 से नाता तोड़ने के बाद बीसीसीआई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि अब वह ऐसी कंपनियों के साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। ड्रीम ईवन से नाता तोड़ने के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘हम भविष्य में ऐसी कंपनियों के साथ काम नहीं करेंगे।’

बीच में ही टूटा ड्रीम 11 से अनुबंध

ड्रीम 11 और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जुड़ाव साल 2023 में हुआ था और दोनों के बीच साल 2026 तक का अनुबंध था। ड्रीम 11 को साल 2026 तक बीसीसीआई को 358 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन अब यह अनुबंध बीच में ही टूट गया है, जिससे बीसीसीआई को नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि एशिया कप से पहले कौन सी कंपनी बीसीसीआई से हाथ मिलाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे, BCCI का My11Circle के साथ भी रिश्ता है। यह कंपनी IPL में फैंटेसी पार्टनर है। यह कंपनी BCCI को साल में मोटी रकम भी देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, My11Circle BCCI को सालाना 125 करोड़ रुपये देती है।

सहारा से लेकर ड्रीम 11 तक, अंधकार में डूब गए भारतीय टीम के जर्सी पर दिखने वाले ये नाम

टीम इंडिया की जर्सी पर किसका नाम होगा?

टीम इंडिया की जर्सी पर किसका नाम होगा, इसका जवाब जल्द ही मिल सकता है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई बड़ी कंपनियां BCCI के साथ डील करने को तैयार हैं। इसमें टाटा, रिलायंस, अडानी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। टाटा पहले से ही IPL की स्पॉन्सर है, वहीं रिलायंस जियो भी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी है। इन कंपनियों के अलावा, ग्रो, जीरोधा जैसी कंपनियां भी यह डील कर सकती हैं। महिंद्रा और टोयोटा जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी BCCI के साथ अपना नाम जोड़ सकती हैं। पेप्सी भी इस दौड़ में बताई जा रही है।

Cheteshwar Pujara replacement: कौन भर पाएगा चेतेश्वर पुजारा की जगह? टीम इंडिया के ये 3 बल्लेबाज़ हैं सबसे बड़े दावेदार

