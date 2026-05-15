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MI के कोच किरॉन पोलार्ड को BCCI ने क्यों दी सजा, जानिए धर्मशाला में मैच के दौरान क्या हुआ था?

PBKS vs MI: जीत के जश्न के बीच मुंबई इंडियंस के कोच कीरोन पोलार्ड को BCCI ने दी सजा, दिग्गज खिलाड़ी की एक गलती पड़ी भारी, लगा भारी जुर्माना. आखिर क्या हुआ धर्मशाला में?

By: Shivani Singh | Published: May 15, 2026 10:53:42 AM IST

MI के कोच किरॉन पोलार्ड को BCCI ने क्यों दी सजा, जानिए धर्मशाला में मैच के दौरान क्या हुआ था?


BCCI ने मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड पर मैच फीस का 15 फीसदी जुर्माना लगाया है. साथ ही, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है. यह फैसला गुरुवार रात धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मुंबई की रोमांचक जीत के बाद आया है. पोलार्ड ने अपनी गलती मान ली है और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है. PBKS vs MI Match Highlights

आखिर पोलार्ड को सजा क्यों मिली?

मुंबई इंडियंस के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर पोलार्ड ने पंजाब के खिलाफ अपनी टीम की 6 विकेट से जीत के दौरान आईपीएल की आचार संहिता (Code of Conduct) के लेवल 1 का उल्लंघन किया. IPL 2026 Points Table 

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बीसीसीआई ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, ‘पोलार्ड को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो मैच के दौरान ‘अपशब्दों या अभद्र भाषा के इस्तेमाल’ से संबंधित है.’ यह घटना मुंबई की पारी के 19वें ओवर में हुई, जब पोलार्ड को चौथे अंपायर के साथ बहस करते और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया.

मुंबई ने बिगाड़ा पंजाब किंग्स का खेल

मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब वे अपने बाकी बचे मैचों को जीतकर सम्मान के साथ सीजन खत्म करना चाहते हैं. अपनी इसी कोशिश में वे दूसरी टीमों का गणित बिगाड़ रहे हैं. गुरुवार को पंजाब की टीम 200 रन बनाने के बावजूद उसे डिफेंड नहीं कर पाई और उसे लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा. यह पंजाब के लिए किसी बुरे सपने जैसा है, क्योंकि उन्होंने इस सीजन की शुरुआत लगातार सात मैच जीतकर की थी. अब उनकी किस्मत अगले दो मैचों पर टिकी है. एक भी हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है.

हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘निश्चित रूप से यह हार पचा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं किसी एक स्थिति को दोष नहीं देना चाहता. यह क्रिकेट का एक शानदार मुकाबला था और दोनों टीमों ने डटकर मुकाबला किया.

मुंबई की जीत के असली हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने मात्र 33 गेंदों में 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से धुआंधार 75 रन बनाए. अब मुंबई इंडियंस को 5 दिनों का ब्रेक मिलेगा, जिसके बाद वे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर (KKR) से भिड़ेंगे.

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