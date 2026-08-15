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गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजकर फंसा क्रिकेटर, BCCI ने सुनाई सजा, बैन की भी आई नौबत

Cricketer Fined For Girlfriend Message: बीसीसीआई ने तमिलनाडु के एक क्रिकेटर को मैच के दौरान गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने के आरोप में सजा सुनाई है. बोर्ड ने खिलाड़ी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 15, 2026 10:29:55 AM IST

मैच के दौरान गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने वाले क्रिकेटर को बीसीसीआई ने सुनाई सजा.
मैच के दौरान गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने वाले क्रिकेटर को बीसीसीआई ने सुनाई सजा.


Cricketer Fined For Girlfriend Message: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने तमिलनाडु के एक क्रिकेटर पर 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना बोर्ड की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने लगाया है. आरोप है कि उस क्रिकेटर को तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) मैच के दौरान डगआउट में अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते पाया गया था. नियमों के अनुसार, डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना एंटी-करप्शन नियमों के तहत प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. जानें क्या है पूरा मामला…

बैन लगाने की आई नौबत

यह घटना तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के एक मैच के दौरान सामने आया. एक 26 साल के युवा बल्लेबाज को नियमों को तोड़ते हुए मोबाइल फोन चला रहा था. उसे अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज करते हुए पाया गया. यह एंटी करप्शन प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. ऐसे में बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लेते हुए क्रिकेटर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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इतना ही नहीं, PTI की रिपोर्ट की मानें, तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन उस खिलाड़ी पर 2 साल का बैन लगाने पर विचार कर रहा था. हालांकि आखिर में उसे राहत देने का फैसला किया गया, क्योंकि ये अपराध गंभीर नहीं था.

कौन है वो खिलाड़ी?

तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) ने इस मामले में खिलाड़ी के नाम का खुलासा नहीं किया है. एक अधिकारी ने बताया कि जांच अभी जारी है, इसलिए खिलाड़ी के नाम का खुलासा नहीं कर सकते. हालांकि, यह पुष्टि कर सकते हैं कि वह एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है, जिसने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में तमिलनाडु के लिए 2 महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाए थे. अधिकारी ने आगे बताया कि उसने मैच के दौरान अपनी महिला मित्र (गर्लफ्रेंड) को संदेश भेजा था. उस पर भ्रष्टाचार या फिक्सिंग जैसा कोई आरोप नहीं है, लेकिन पीएमओए में फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसलिए यह सुरक्षा नियमों और प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन है.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया को तगड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी एशिया कप, एशियन गेम्स से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

क्या है PMOA का नियम?

PMOA नियमों के अनुसार, टीम मैनेजर सिर्फ ड्रेसिंग रूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डगआउट में इस पर रोक है. इसकते अलावा खिलाड़ियों और ज्यादातर सपोर्ट स्टाफ को आने पर अपने डिवाइस बंद करके जमा करने होते हैं. नियम के अनुसार, सिर्फ तय एनालिस्ट को ही मैच से जुड़े डेटा के लिए तय स्टेशन पर कंप्यूटर इस्तेमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Tags: bccihome-hero-pos-10
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