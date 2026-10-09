BCCI में फिर बढ़ा विवाद, टीम इंडिया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच तालमेल पर उठे सवाल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के खिलाड़ियों की चोटों को संभालने के तरीके पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं; रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल स्टाफ तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के बीच तालमेल की कमी सामने आई है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों विभागों के बीच बातचीत और तालमेल ठीक से नहीं हो पा रहा है; इससे खिलाड़ियों की फिटनेस, चोटों से बचाव और काम के बोझ को संभालने के तरीके पर चिंता बढ़ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण दोनों विभागों के बीच एक अहम कड़ी बने हुए हैं; टीम इंडिया के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रूक्स ने जून 2025 में खिलाड़ियों के वर्कलोड यानी काम के बोझ को संभालने के तरीके में बदलाव का सुझाव दिया था, लेकिन CoE अपने पुराने तरीकों से हटने को तैयार नहीं था. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल विभाग के प्रमुख का पद भी खाली है; नितिन पटेल ने मार्च 2025 में इस्तीफा दे दिया था और इस पद के लिए विज्ञापन पिछले महीने ही निकाला गया.

चयन समिति और CoE के बीच भी तनाव की खबर

इससे पहले भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और भारतीय पुरुष टीम की चयन समिति के बीच रिश्ते खराब होने की खबरें आई थीं; रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी बढ़ गई थी. पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण के बीच भी मतभेद की बात सामने आई थी; सितंबर में होने वाली एक बैठक में दोनों के बीच बहस होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन अगरकर उस बैठक में शामिल नहीं हुए. वहीं, टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी खिलाड़ियों की लगातार चोटों पर चिंता जताई थी; उनका कहना था कि शुभमन गिल के लिए टीम में इतने खिलाड़ियों का चोटिल होना मुश्किल स्थिति पैदा करता है.

32 खिलाड़ियों को कराना पड़ा रिहैबिलिटेशन

रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच भारतीय पुरुष टीम के 32 प्रमुख खिलाड़ियों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन कराया; इनमें 20 केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ी और 12 टारगेटेड या इंडिया A कैटेगरी के खिलाड़ी शामिल थे. ज्यादातर चोटें मांसपेशियों और शरीर के सॉफ्ट टिश्यू से जुड़ी थीं; जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें बार-बार चोट की समस्या हुई. इस बीच, CoE का 2026-27 का अनुमानित खर्च 92 करोड़ रुपये से बढ़कर 127 करोड़ रुपये हो गया है; ऐसे में खिलाड़ियों की चोटों को रोकने और दोनों विभागों के बीच तालमेल बेहतर बनाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.