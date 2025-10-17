जिस Asia Cup से ट्रॉफी लेकर भाग गए थे नकवी, उसी टूर्नामेंट से BCCI ने की इतनी कमाई, सुन पाकिस्तानियों के उड़े होश

IND VS PAK: भारत ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता. टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपराजित रही और उसने लगातार तीन मैचों में पाकिस्तान को हराया. एशिया कप जीतने के बावजूद, भारतीय टीम अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को इस टूर्नामेंट से ₹100 करोड़ (लगभग 1.2 अरब डॉलर) की कमाई का बड़ा फायदा हुआ है. इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, जिसे ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी.

BCCI ने इतनी कमाई कैसे की?

संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एशिया कप ने BCCI के लिए अच्छी-खासी कमाई की है. TOI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बोर्ड ने इस अंतरराष्ट्रीय दौरे से लगभग ₹109.04 करोड़ (लगभग 1.09 अरब डॉलर) की कमाई की है. यह कमाई मेजबानी शुल्क, टीवी अधिकार और ICC T20I विश्व कप में भागीदारी से हुई है. बोर्ड ने मीडिया अधिकारों से ₹138.64 करोड़ (लगभग 1.38 अरब डॉलर) कमाए. भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले और यही उनकी अच्छी-खासी कमाई का मुख्य कारण है.

रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के 2025-26 के वार्षिक बजट के अनुसार इस वर्ष बोर्ड को लगभग ₹6,700 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है. हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मूल्य में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई है, फिर भी बीसीसीआई की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है.

IPL से BCCI को नुकसान

हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का राजस्व हर साल बढ़ रहा है, लेकिन आईपीएल से उसे काफी नुकसान हो रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, 2025 में आईपीएल का मूल्य ₹76,100 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले साल के ₹82,700 करोड़ से काफी कम है. इससे बीसीसीआई को लगभग ₹6,600 करोड़ का नुकसान हुआ है.

इस बीच, एशिया कप जीतने के बावजूद, टीम इंडिया को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है. एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की जिद के कारण एशिया कप ट्रॉफी एसीसी कार्यालय में बंद है, लेकिन मोहसिन नकवी एशिया कप से बीसीसीआई की कमाई को नहीं रोक पाए.