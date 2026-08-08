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भारतीय क्रिकेट में आई चोट की बाढ़, टेंशन में BCCI, VVS लक्ष्मण से मीटिंग फिक्स, क्या होने वाला है कुछ बड़ा?

Team India Injury Crisis: टीम इंडिया में खिलाड़ियों को चोटों की समस्या को देखते हुए बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया रविवार को बेंगलुरु जाएंगे. वहां पर वो CoE के हेड वीवीएस लक्ष्मण से भी मुलाकात करेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 8, 2026 6:18:44 PM IST

बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया.
बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया.


Team India Injury Crisis: भारतीय क्रिकेट टीम में चोटिल खिलाड़ियों को संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं. इसकी वजह से टीम मैनेजमेंट को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इस मुद्दे को लेकर बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया खुद रविवार (9 अगस्त) को बेंगलुरु जाएंगे, जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा करेंगे. सेक्रेटरी खुद CoE में खिलाड़ियों के रिहैबिलिटेशन और इंजरी मैनेजमेंट का जायजा लेंगे. वहां पर वो CoE के हेड वीवीएस लक्ष्मण से भी मुलाकात करेंगे.

भारत के कई अहम खिलाड़ी चोटिल

भारतीय टीम के कई अहम खिलाड़ी इस समय चोटिल हैं. इनमें जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं, जो अलग-अलग चोटों के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं. कोई खिलाड़ी हैमस्ट्रिंग से जूझ रहा है, तो कोई पैर या पीठ की चोट से परेशान है.

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स्पोर्ट्स साइंस टीम पर बढ़ा प्रेशर

चोटिल खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से CoE की स्पोर्ट्स साइंस टीम पर भी प्रेशर बढ़ रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस टीम के पास कोई हेड नहीं है. पूर्व हेड नितिन पटेल ने साल 2025 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अब बीसीसीआई के सामने सभी इंजर्ड खिलाड़ियों को फिर से फिट करके मैदान पर भेजने की बड़ी चुनौती है.

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CoE और सिलेक्शन कमेटी में भिड़ंत!

हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के बीच मतभेद की खबरें सामने आई हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम मैनेजमेंट के दबाव में कुछ खिलाड़ियों को पूरी तरह फिट होने से पहले ही CoE से रिलीज कर दिया गया. बाद में वे खिलाड़ी दोबारा चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सेक्रेटरी की वीवीएस लक्ष्मण के साथ मीटिंग होने के बाद क्या फैसला लिया जाता है.

जब तेज गेंदबाज हर्षित राणा इंग्लैंड दौरे पर पहुंचे, तो उनका वजह तय सीमा से ज्यादा पाया गया, जो सिलेक्शन कमेटी को पसंद नहीं आया. इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी को बताया गया था कि जसप्रीत बुमरााह और साई सुदर्शन कम से कम 2 टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. हालांकि वे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले फिट नहीं हो पाए.

Tags: Devajit saikiavvs laxman
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