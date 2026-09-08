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35 मैच के 1300000000 रुपये! टीम इंडिया के घरेलू मैचों से भरेगी BCCI की तिजोरी, कौन देगा इतना पैसा?

BCCI New Associate Sponsor: BCCI ने टीम इंडिया के घरेलू बाइलेट्रल सीरीज के लिए 3 नए एसोसिएट पार्टनर्स से डील की है. इस डील के तहत बोर्ड को टीम इंडिया के हर घरेलू मैच के लिए 3.71 करोड़ रुपये मिलेंगे. जानें पूरा गणित...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 8, 2026 2:00:51 PM IST

BCCI ने 3 कंपनियों को एसोसिएट पार्टनर बनाया.
BCCI ने 3 कंपनियों को एसोसिएट पार्टनर बनाया.


BCCI New Associate Sponsor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने की खजाना एक बार फिर से भरने वाला है. बोर्ड ने टीम इंडिया के घरेलू मैचों के लिए एक नई डील की है. इसके तहत भारतीय टीम के हर घरेलू मैच के लिए BCCI को 3.71 करोड़ रुपये मिलेंगे. दरअसल, BCCI ने टीम इंडिया के घरेलू बाइलेट्रल मैचों के लिए 3 नए एसोसिएट पार्टनर के साथ डील की है. इसमें कैंपा कोला, SBI लाइफ और चैट जीपीटी शामिल हैं. BCCI ने इन तीनों पार्टनर्स के साथ 35 घरेलू मैचों के लिए डील की है, जो मार्च 2028 तक चलेगी. इसका मतलब है कि अब जब भी भारतीय टीम घरेलू मैदान पर खेलने के लिए उतरेगी, तो इन तीनों कंपनियों की ब्रांडिंग की जाएगी.

कौन सी कंपनी देगी कितने रुपये?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने रिलायंस की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैम्पा कोला (Campa Cola), लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI Life और आर्टिफिशियल चैटबोट कंपनी ChatGPT के साथ डील की है. कैम्पा कोला ने 1.31 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाई. वहीं, SBI Life और ChatGPT दोनों ने करीब 1.20 करोड़ रुपये प्रति मैच की बोली लगाई. इसके हिसाब से BCCI को हर घरेलू मैच के लिए करीब 3.71 करोड़ रुपये की कमाई होगी. इस तरह अगर 35 मैचों की कमाई की बात करें, तो इसकी कीमत करीब 129.85 करोड़ रुपये तक होगी.

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अभी भी नहीं मिला टाइटल स्पॉन्सर

BCCI ने साल 2028 तक इन 3 कंपनियों को एसोसिएट पार्टनर बनाया है. इस दौरान भारतीय टीम को वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे से सीरीज खेलनी है. इसके अलावा साल 2028 में भी कई घरेलू सीरीज शामिल होंगी. BCCI को भले ही एसोसिएट पार्टनर मिल गए हैं, लेकिन टाइटल स्पॉन्सर की तलाश अभी भी जारी है.

बता दें कि BCCI ने जुलाई में टीम इंडिया के इंटरनेशनल मैच और रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप और एसोसिएट पार्टनर राइट्स के लिए बोलियां मंगवाई थीं. बोर्ड ने टाइटल स्पॉन्सरशिप की बोलियों के लिए डेडलाइन 13 अगस्त तय की थी, जबकि एसोसिएट पार्टनर के कोटेशन के लिए डेडलाइन 25 अगस्त रखी गई है. हालांकि बाद में BCCI ने एसोसिएट पार्टनर वाली डेडलाइन को बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया, क्योंकि उस समय टाइटल स्पॉन्सर तय नहीं हो पाया था.

भारतीय टीम कब खेलेगी अगला मैच?

बता दें कि भारतीय टीम 13 सितंबर से इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी. भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी. हालांकि इस सीरीज में टीम इंडिया मेहमान के तौर पर खेलेगी, जबकि अफगानिस्तान सीरीज की मेजबानी करेगी.

Tags: BCCI sponsorship updates
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