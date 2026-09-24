Home > खेल > IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?

IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?

IPL 2027 Auction Venue: आईपीएल 2027 ऑक्शन की तारीख तय हो गई है. साथ ही वेन्यू को लेकर भी अपडेट आ गया है. BCCI के मुताबिक, IPL 2027 का मिनी ऑक्शन गोवा में कराया जाएगा, जिसके लिए बोर्ड ने होटल भी ढूंढ लिया है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 24, 2026 12:18:23 PM IST

IPL 2027 ऑक्शन का वेन्यू और डेट कंफर्म.
IPL 2027 ऑक्शन का वेन्यू और डेट कंफर्म.


IPL 2027 Auction Venue: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के ऑक्शन की वेन्यू और तारीख को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यह ऑक्शन मिड दिसंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने खुद बुधवार (23 सितंबर) को इसकी पुष्टि की. IPL ऑक्शन 3 साल बाद भारत में लौट रहा है. आखिरी बार भारत में साल 2023 में IPL ऑक्शन हुआ था, जो कोच्चि में आयोजित किया गया था. इसके बाद 2024 का ऑक्शन दुबई में कराया गया था, जिसके बाद 2025 में IPL की मेगा नीलामी जेद्दा में कराई गई. फिर 2026 में IPL की नीलामी अबू धाबी में करवाई गई. अब IPL 2027 के लिए भारत के गोवा में प्लेयर्स पर बोली लगाई जाएगी.

गोवा में कब होगा IPL ऑक्शन? ( IPL 2027 Auction Date)

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, IPL 2027 के ऑक्शन की तारीख भी तय हो गई है, लेकिन इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. हालांकि देवजीत सैकिया का कहना है कि यह ऑक्शन 14 से 16 दिसंबर के बीच आयोजित कराया जा सकता है. यह एक मिनी ऑक्शन होने वाला है, जो कि सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो जाएगा. BCCI ऐसे 5 स्टार होटल में ऑक्शन का आयोजन कराएगी, जहां पर IPL की सभी 10 फ्रेंचाइजियों के 100 से ज्यादा मेहमानों का ठहरा से. बताया जा रहा है कि BCCI ने गोवा में इस तरह का होटल भी खोज लिया है.

You Might Be Interested In

गोवा में कब हुआ आखिरी ऑक्शन?

गोवा में आखिरी बार साल 2009 में IPL के दूसरे सीजन का ऑक्शन हुआ था. इस ऑक्शन में इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी केविन पीटरसनऔर एंड्रयू फ्लिंटॉफ पर लगी रिकॉर्डतोड़ बोलियों के लिए जाना जाता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने केविन पीटरसन को 15 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदा था, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने उसी कीमत पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को खरीदा था. ये उस समय की सबसे महंगी खरीद थी.

KKR सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी?

IPL 2027 ऑक्शन में 3 बार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) सबसे बड़े पर्स के साथ उतर सकती है. KKR के लिए IPL 2026 बेहद निराशाजनक रहा था. ऐसे में फ्रेंचाइजी उन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, जिसे उसने ज्यादा पैसे खर्च करके खरीदा था. बताया जा रहा है कि KKR इस मिनी ऑक्शन मे करीब 65 करोड़ रुपये के साथ उतर सकती है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए भी IPL 2026 अच्छा नहीं रहा था. ऐसे में वो भी लगभग 44 करोड़ रुपये के साथ टेबल पर बैठ सकती है. बता दें कि IPL 2027 के ऑक्शन में अभी थोड़ा समय है. फिलहाल प्लेयर्स की ट्रेड विंडो खुली हुई है. पिछले महीने लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के बीच ट्रेड डील हुई थी. ऑक्शन से पहले ऐसे और भी ट्रेड डील देखने को मिल सकते हैं.

Tags: IPL 2027IPL 2027 Auction
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026
IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?
IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?
IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?
IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?
IPL 2027 Auction: इंतजार खत्म! कंफर्म हुआ ऑक्शन का वेन्यू, कब-कहां प्लेयर्स पर लगेगी बोली?