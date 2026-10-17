BCCI Chief Selector: वसीम जाफर या रमेश पोवार… कौन बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सिलेक्टर, किसका पलड़ा भारी?

BCCI Chief Selector: भारतीय क्रिकेट टीम में चीफ सिलेक्टर की कुर्सी के लिए दिलचस्प रेस शुरू हो गई है. अजीत अगरकर के जाने के बाद BCCI की सिलेक्शन कमेटी में एक कुर्सी खाली है. पहले इस पद का प्रबल दावेदार पार्थिव पटेल का माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस पद के लिए आवेदन ही नहीं किया. उनके रेस से हटने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर रमेश पोवार का नाम सामने आया. अब उन्हें अजीत अगरकर की जगह लेने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है.

हालांकि इस बीच पता चला है कि पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी सिलेक्टर पद के लिए आवेदन दिया है. दरअसल, BCCI ने सिलेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे थे, जिसकी समयसीमा 14 अक्टूबर को खत्म हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने इस पद के लिए 4-5 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया. इसमें भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर भी शामिल थे.

रमेश पोवार क्यों हैं रेस में आगे?

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, रमेश पोवार सिलेक्टर की कुर्सी पाने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. दरअसल, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली CAC ने रमेश पोवार पर भरोसा जताने का फैसला किया है. रमेश पोवार ने अपने इंटरनेशनल करियर में भारत के लिए सिर्फ 2 टेस्ट मैच और 31 वनडे खेले हैं. इसके अलावा वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं. CEC ने जिन दिग्गजों का इंटरव्यू लिया, उसमें कॉनर विलियम्स और जैकब मार्टिन भी शामिल रहे.

कौन हैं रमेश पोवार?

48 साल के रमेश पोवार मुंबई के रहने वाले हैं. उन्होंने भारत के लिए साल 2004 में सौरव गांगुली की कप्तानी में डेब्यू किया था. वहीं, उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2007 में खेला थ. इस दौरान उन्हें सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जबकि वनडे में उन्होंने 31 मैच खेले. अगर रमेश पोवार को सिलेक्टर पद के लिए चुना जाता है, तो प्रज्ञान ओझा का रास्ता साफ हो जाएगा. प्रज्ञान ओझा अभी अंतरिम चीफ सिलेक्टर हैं, लेकिन पोवार के आने से वह सीधे तौर पर नियमित चीफ सिलेक्टर बन जाएंगे. दरअसल, BCCI के संविधान के अनुसार, सिलेक्शन कमेटी के 5 सदस्यों में से जिस सदस्य ने भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हों, उसे ही कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है.

वसीम जाफर बिगाड़ सकते हैं प्रज्ञान का खेल?

अगर वसीम जाफर को BCCI की सिलेक्शन कमेटी के पद के लिए चुना जाता है, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. दरअसल, वसीम जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच खेले हैं. ऐसे में अगर वह सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, तो उन्हें चेयरमैन बनाया जाएगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि BCCI किस दिग्गज के नाम पर मुहर लगाएगी?