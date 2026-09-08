उम्र छिपाने की सजा! BCCI ने प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया सीरीज से निकाला, रिप्लेसमेंट का किया एलान

Rohit Yadav Age Fraud Case: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और मल्टी-डे सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 स्क्वाड में बदलाव किया है. यह फैसला रोहित शर्मा को स्क्वाड से हटाए जाने के बाद लिया गया, जो उम्र में धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा गया था. BCCI ने उम्र छिपाने के आरोप में रोहित यादव पर 2 साल का बैन लगाया है. इसके साथ ही रोहित को टीम इंडिया की स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है. अब BCCI ने रोहित यादव के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. रोहित की जगह वनडे टीम में सौराष्ट्र के आर्यन सवसानी को मौका दिया गया है. वहीं, मल्टी-डे स्क्वॉड में रोहित की जगह हरियाणा के तन्मय बलोदा को शामिल किया गया है.

रोहित पर लगा 2 साल का बैन

BCCI ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के लेग स्पिनर रोहित यादव पर 2 साल का बैन लगाया है. उत्तर प्रदेश के रहने वाले रोहित यादव ने जुलाई में भारत की अंडर-19 टीम के साथ श्रीलंका का दौरा किया था. उस दौरे पर रोहित यादव ने 6 विकेट लिए थे और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि श्रीलंका दौरे के दौरान दस्तावेजों की जांच में पता चला कि रोहित यादव ने उम्र को लेकर गलत जानकारियां दीं.

रोहित के पास जन्म के 3 अलग-अलग प्रमाणपत्र मिले, जिनमें उनका जन्म साल वर्ष 2007, 2009 और 2010 दर्ज है. वहीं, आधार रिकॉर्ड में भी अलग-अलग बर्थ ईयर पाए गए. बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) में रोहित का जन्म साल 2007 दर्ज था, जबकि आधार रिकॉर्ड में 2017 और 2020 के अपडेट में 2006 और 2021 में इसे बदलकर 2009 किया गया. इसकी वजह से ही BCCI ने रोहित यादव पर 2 साल का बैन लगाया.

🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨 Aryan Savsani & Tanmay Baloda added to India U19 squads for Australia U19 fixtures. Details 🔽https://t.co/sDGpWtgBhs — BCCI (@BCCI) September 8, 2026

अंडर-19 टीम में दिग्गजों के भी बेटे

बता दें कि भारतीय अंडर-19 टीम में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों को भी मौका मिला. राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ और सहवाग के बेटे आर्यवीर भारतीय टीम की वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं. वहीं, इस टीम की कमान लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है, जबकि यशबर्धन चौहान को उप-कप्तान बनाया गया है.

वन-डे सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 स्क्वाड

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, शविन विनोद, मोहित उल्वा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, आर्यन सवसानी.

मल्टी-डे सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 स्क्वाड

यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उल्वा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा.