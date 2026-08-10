BCCI को वो नौकरी, जिसे ठुकरा रहे दिग्गज! 18 महीने से खाली पड़ी कुर्सी, 3 लोगों ने किया इन्कार

BCCI Center of Excellence: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है. दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी बीसीसीआई के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, जिससे उनकी अच्छी-खासी कमाई होती है. हालांकि इसके बावजूद बीसीसीआई के एक ऐसी नौकरी है, जिसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है. पिछले करीब 18 महीनों ने यह पद खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी योग्य उम्मीदवार की तलाश है.

भारतीय टीम को उस पद पर किसी जिम्मेदारी शख्स की जरूरत है. अभी तक कुल 3 उम्मीदवार इस पद पर काम करने से इन्कार कर चुके हैं, जिसकी वजह से अभी भी तलाश जारी है. यह वैकेंसी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है, जो स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट के हेड की नौकरी है.

CoE में 18 महीने से खाली ये पद

दरअसल, इन दिनों भारतीय टीम खिलाड़ियों को चोटों की समस्या से जूझ रही है. आए दिन एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर कई सवाल खड़े हुए. ऐसे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई के हेड वीवीएस लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी सवालों के जवाब दिए. वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि पिछले करीब डेढ़ साल से सीओई के स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड के लिए परमानेंट नियुक्ति नहीं हो पा रही है. बीसीसीआई लगातार इस पद को भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं मिला.

ये भी पढ़ें: रणजी से टीम इंडिया तक… BCCI किन खिलाड़ियों को कितना देती है पेंशन? जानिए पूरा सिस्टम

3 उम्मीदवार कर चुके मना

साल 2025 में नितिन पटेल ने सीओई के स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड के पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 3 उम्मीदवारों से इस पद पर काम करने के लिए बात हुई. टीम इंडिया के पूर्व फिजियो एंड्रू लीपस से भी इस पद के लिए बात हुई थी, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों से मना कर दिया. इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियाई कैंडिडेट से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बेंगलुरु शिफ्ट होने से मना कर दिया. फिर न्यूजीलैंड रग्बी टीम से जुड़े एक अनुभवी स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल को इस पद के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने ने बाद में इन्कार कर दिया.

चोटों की समस्या जारी

भारतीय टीम में खिलाड़ियों की चोट बड़ी समस्या बन गई है. 15 अगस्त से भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज से पहले कई स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हो गए. इसमें जसप्रीत बुमराह, वाशिंग्टन सुंदर, साई सुदर्शन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. इसके अलावा अन्य कई खिलाड़ी भी चोटिल हैं, जो सीओई में रिहैब कर रहे हैं.