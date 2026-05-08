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BCCI की बड़ी कार्रवाई: IPL खिलाड़ियों को ‘हनी ट्रैप’ से बचने की सलाह, रूम में फर्जी एंट्री बंद करने की सख्त हिदायत

IPL 2026: आईपीएल 2026 की सभी टीमों को बीसीसीआई ने सावधान किया है. साथ ही खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के लिए आठ पेज का निर्देश जारी कर उन्हें हनी ट्रैप जैसी समस्याओं से बचने को आगाह किया है. चलिए जानते हैं पूरी खबर.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 8, 2026 10:02:57 AM IST

बीसीसीआई ने आईपीएल टीमों को जारी किया निर्देश
बीसीसीआई ने आईपीएल टीमों को जारी किया निर्देश


इन दिनों आईपीएल 2026 का प्रसारण किया जा रहा है, और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है. लेकिन कई टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आईं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग का ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करना भी शामिल है. इसके बाद बीसीसीआई ने इस पर एक्शन लिया. इन्हीं नियमों के उल्लंघन की वजह से बीसीसीआई ने IPL की सभी आठ टीमों के लिए 8 पेज का दिशानिर्देश जारी किया है. 

नियमों को पालन करने की दी हिदायत

बीसीसीआई के सचिव सैकिया ने आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी को आठ पन्नों का एक निर्देश जारी किया. यह अधिसूचना सभी टीमों को भेजी गई, जिसमें उन्हें टूर्नामेंट के दौरान पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के बारे में सूचित किया गया.

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क्या सलाह दी गई?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सचिव सैकिया ने लेटर में लिखा कि मौजूदा सीजन के दौरान सामने आई कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है. इसका उद्देश्य आईपीएल से जुड़े सभी हितधारकों के बीच व्यावसायिकता, अनुशासन, सुरक्षा जागरूकता और प्रोटोकॉल के पालन के मानकों को और मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजियों से उम्मीद करता है कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से लें और लीग तथा खेल के व्यापक हित में हर समय पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें. इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार, इस आठ पन्नों की फाइल में एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) द्वारा दर्ज किए गए कई उल्लंघनों का भी उल्लेख किया गया है.

हनी ट्रैप से सावधान रहने की सलाह

इस दस्तावेज़ में बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के दौरान लक्षित हनी-ट्रैपिंग के संभावित खतरे के बारे में सभी टीमों को चेतावनी दी है. दस्तावेज़ में कहा गया है, ‘यह देखा गया है कि कुछ खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों ने संबंधित आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम मैनेजर की जानकारी या अनुमति के बिना अनधिकृत व्यक्तियों को अपने होटल के कमरों में प्रवेश करने दिया है. कई मामलों में, टीम मैनेजर को ऐसे आगंतुकों की उपस्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है.’

बीसीसीआई ने दिए निर्देश..

  • खिलाड़ियों के होटल कमरों में बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई.
  • टीम मैनेजर की लिखित मंजूरी के बिना किसी को भी खिलाड़ियों के कमरे में जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • खिलाड़ी किसी भी मेहमानों से मुलाकात केवल होटल की सार्वजनिक जगहों जैसे लॉबी या लाउंज में ही कर सकेंगे.
  • BCCI ने फ्रेंचाइजियों को ‘हनी ट्रैप’ और पहले से तय टारगेट से बचने को कहा है. चेतावनी दी कि भारतीय कानूनों के तहत यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं.
  • खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

टीम मालिकों को भी सख्त हिदायत 

कुछ टीमों के मालिकों द्वारा प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया (पीएमओए) प्रोटोकॉल का पालन न करने की खबरों के बाद, बीसीसीआई ने सभी टीम मालिकों से आईपीएल मैचों के दौरान खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों से बातचीत न करने का आग्रह किया है. नोट में लिखा है,  ‘विशेष रूप से, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक लाइव मैच के दौरान खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों से बातचीत करने, उनके पास जाने, गले लगाने या किसी भी तरह से शारीरिक रूप से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा व्यवहार, चाहे इरादे से ही क्यों न किया गया हो, स्थापित प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है और टीम की कार्यप्रणाली और मैच की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकता है.’

टीम मालिकों को बीसीसीआई का निर्देश

  • आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों और उनके प्रतिनिधियों को मैच के दौरान डगआउट, ड्रेसिंग रूम या खेल के मैदान में खिलाड़ियों या टीम के अधिकारियों से संवाद करने या शारीरिक रूप से उन तक पहुंचने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है.
  • आईपीएल फ्रेंचाइजी के सभी मालिकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए आईपीएल संचालन विभाग द्वारा जारी पीएमओए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाएगा.
  • फ्रैंचाइजी प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि आईपीएल फ्रैंचाइजी के मालिकों और उनके सहयोगियों को प्रत्येक मैच के दिन से पहले लागू प्रोटोकॉल के बारे में पूरी जानकारी दी जाए.

वेपिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध

बीसीसीआई के अधिकारी ने भी फ्रेंचाइजी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे टीम होटल या स्टेडियम में किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग न करें. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे आचरण में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

Tags: bcci
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