3 जन्म प्रमाण पत्र बनाकर खेल रहा था रोहित, BCCI ने पकड़ा, 2 साल का लगाया बैन

रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) ने खिलाड़ियों के दस्तावेजों को अपडेट करने के दौरान रोहित के उम्र संबंधी रिकॉर्ड में कई गड़बड़ियां पाईं. रोहित के पास कथित तौर पर तीन अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र मिले, जिनमें जन्म वर्ष 2007, 2009 और 2010 दर्ज था. इसके अलावा, आधार कार्ड में भी उनके जन्म वर्ष में बदलाव किया गया था. 2017 में जन्म वर्ष 2006 और 2021 में इसे बदलकर 2009 किया गया था. उनके पते में भी उत्तर प्रदेश से हावड़ा और बाद में लिलुआ का उल्लेख मिला.
श्रीलंका दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन
रोहित हाल ही में भारत अंडर-19 टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर गए थे. जुलाई में खेले गए दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज में वह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल रहे. पहले मुकाबले में बाहर रहने के बाद रोहित ने दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया और दोनों पारियों में कुल छह विकेट झटके. उनकी चार विकेट की शानदार गेंदबाजी ने भारत को श्रीलंका अंडर-19 को 260 रन पर समेटने में मदद की. भारत ने यह मुकाबला 211 रन से जीता था.
62 खिलाड़ियों पर लगा पंजीकरण का बैन
रोहित के मामले के बाद भारतीय सेलेक्टर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए उनके स्थान पर किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकते हैं. सीएबी ने रोहित समेत कुल 62 खिलाड़ियों को 2026-27 और 2027-28 सत्र में किसी भी टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण या ट्रांसफर के लिहाज से अयोग्य घोषित किया है. इन खिलाड़ियों के दस्तावेजों और उम्र के रिकॉर्ड में विसंगतियां मिली हैं. इस सूची में भारत अंडर-19 विश्व कप विजेता रवि कुमार और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर विशाल भाटी का नाम भी बताया गया है.