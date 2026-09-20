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भारत को ट्रॉफी देने को तैयार नहीं मोहसिन नकवी, BCCI के दावे में कितना सच? ACC ऑफिस में रखा है खिताब

एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर BCCI और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी के बीच विवाद फिर चर्चा में है. रिपोर्ट के मुताबिक, मेंस और विमेंस एशिया कप की ट्रॉफियां अभी दुबई स्थित एसीसी ऑफिस में हैं. 2025 मेंस एशिया कप फाइनल के बाद शुरू हुआ यह विवाद विमेंस एशिया कप के दौरान भी सामने आया.

By: Satyam Sengar | Published: September 20, 2026 12:49:24 AM IST

मोहसिन नकवी भारत को ट्रॉफी नहीं देना चाहते.
मोहसिन नकवी भारत को ट्रॉफी नहीं देना चाहते.


एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के बीच विवाद अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. BCCI ने हाल ही में कहा था कि मेंस और विमेंस एशिया कप की ट्रॉफियां जल्द ही भारत वापस लाई जाएंगी. हालांकि, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी फिलहाल ट्रॉफियां भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ट्रॉफियां दुबई स्थित एसीसी ऑफिस में रखी हुई हैं.

यह विवाद 2025 एशिया कप के मेंस फाइनल के बाद शुरू हुआ था. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था, लेकिन भारतीय टीम ने अवॉर्ड सेरेमनी में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. उस समय BCCI ने भी टीम के फैसले का सपोर्ट किया था. भारतीय बोर्ड ने कथित तौर पर सुझाव दिया था कि ट्रॉफी किसी अन्य सीनियर अधिकारी के हाथों सौंपी जाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी. इसके बाद नकवी ट्रॉफी को दुबई स्थित एसीसी ऑफिस ले गए.

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विमेंस एशिया कप में फिर सामने आया विवाद
यह मामला विमेंस एशिया कप के दौरान एक बार फिर चर्चा में आया. भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारतीय टीम ट्रॉफी लेने के लिए अवॉर्ड सेरेमनी में नहीं पहुंची. BCCI सचिव देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बाद में बताया कि नकवी को पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी.

2027 में बदल सकता है पूरा समीकरण
मोहसिन नकवी का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट एसीसी अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2027 में खत्म होने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए उन्हें एसीसी के सभी सदस्यों, जिसमें भारत भी शामिल है, का समर्थन चाहिए होगा. एसीसी अध्यक्ष का पद रोटेशन के आधार पर मिलता है, इसलिए आगे नेतृत्व बदलने की संभावना भी बनी हुई है. ऐसे में ट्रॉफियों की वापसी का मामला नकवी के कॉन्ट्रैक्ट और एसीसी के अगले नेतृत्व पर निर्भर कर सकता है.

Tags: Asia Cup 2026
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