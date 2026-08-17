स्टेट टी20 लीग पर फिक्सिंग का साया! BCCI ने तैयार किया ऐसा चक्रव्यूह, सट्टेबाजों का बच पाना मुश्किल

BCCI ACSU Action: इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की सफलता के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में टी20 लीग खेली जा रही है. इन लीग्स का मकसद है कि वहां के लोकल खिलाड़ियों को मौका मिले, जिससे वे बड़े लेवल पर प्रदर्शन कर सकें. हालांकि इन बढ़ती लीग्स की वजह से मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जैसी घटनाओं का चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी अलर्ट मोड में आ गया है.

बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट ने मैच फिक्सिंग पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर रही है. यही वजह है कि स्टेट लेवल की टी20 लीग्स BCCI की रडार पर आ गई हैं. बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट की टीमें लगातार इन लीग्स से जुड़े अधिकारियों और खिलाड़ियों पर नजर रख रही हैं.

इस लीग पर सबसे ज्यादा सवाल

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, BCCI की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) को पता चला है कि सट्टेबाज और संदिग्ध व्यक्ति टीम मालिकों, आयोजकों और खिलाड़ियों से संपर्क कर रहे हैं. यह खेल की आचार संहिता और नियमों के बिल्कुल खिलाफ हैं. ऐसे में BCCI की एंटी करप्शन यूनिट की टीम स्टेट टी20 लीग टीमों के मालिकों, आयोजकों और खिलाड़ियों पर नजर बनाए हुए है, जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. बता दें कि यह पहली बार है, जब ACSU राज्य लीगों के सभी मैचों को कवर कर रही है. इससे पहले सिर्फ टेस्ट मैचों, आईपीएल और अन्य मुख्य मैचों को ही पूरी तरह से कवर किया जाता था.

होटल मीटिंग की भी हो रही निगरानी

BCCI की एंटी करप्शन यूनिट की टीमें स्टेट लीग्स के अलावा होटल में होने वाली मीटिंग पर भी नजर रख रहे हैं. मैच के दौरान होटल में खिलाड़ियों और उनसे मिलने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) की कुछ टीमें पिछले सीजन में भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ी पाई गई थीं, जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है. ACSU का मानना है कि यह संदिग्ध गतिविधियां सिर्फ TNPL तक ही सीमित नहीं है.

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इस खिलाड़ी पर हुई थी कार्रवाई

हाल ही में TNPL में एक ऐसा मामला सामने आया, जब एक ऑलराउंडर को भ्रष्टाचार विरोधी प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण मौजूदा सीजन के बाकी मैचों से बैन कर दिया गया. इस खिलाड़ी ने पिछले सीजन ही रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था. बताया जा रहा है यह सिर्फ इकलौती घटना नहीं है. इसके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में खेली जा रही टी20 लीग्स में कई खिलाड़ियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया है.