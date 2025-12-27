बड़े-बड़ों के रिकॉर्ड ध्वस्त! वैभव सूर्यवंशी बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान! मात्र 14 साल की उम्र में मिली टीम इंडिया की कमान

BCCI ने साउथ अफ्रीका के आने वाले दौरे और ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की अंडर-19 टीमों की घोषणा कर दी है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम की कप्तानी करेंगे और इसी के साथ वैभव क्रिकेट जगत के सबसे युवा कप्तान बनकर उभरे हैं
Under-19 और इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा कप्तानों की सूची:
|खिलाड़ी का नाम
|देश
|उम्र (कप्तानी के समय)
|वैभव सूर्यवंशी
|भारत
|14 साल 270 दिन
|मिराजुल इस्लाम
|बांग्लादेश
|17 साल 32 दिन
|अब्दुल रज्जाक
|पाकिस्तान
|17 साल, 345 दिन
|राशिद खान
|अफगानिस्तान
|19 साल, 165 दिन (ODI)
|ततेंडा ताइबू
|ज़िम्बाब्वे
|194 दिन (Test)”
|मंसूर अली खान पटौदी
|भारत
|21 साल, 77 दिन
वैभव को बनाया गया कप्तान
वैभव सूर्यवंशी को बेनोनी में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया है, जबकि आरोन जॉर्ज को उप-कप्तान बनाया गया है. आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा कलाई में चोट लगने के कारण साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए हैं. दोनों खिलाड़ी आगे के इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे. उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले टीम में वापस आ जाएंगे, जहां वे लीडरशिप रोल निभाएंगे.
3 जनवरी से खेली जाएगी सीरीज
भारतीय टीम सीरीज़ का पहला वनडे 3 जनवरी को विलोमूर पार्क में खेलेगी, जबकि दूसरा वनडे 5 जनवरी को खेला जाएगा. आखिरी वनडे भी 7 जनवरी को विलोमूर पार्क में ही खेला जाएगा. आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा को कलाई में चोट लगी है. दोनों खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर कर दिया गया है. वे अपनी चोटों के आगे के इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे और फिर ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल होंगे.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम स्क्वाड
वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उप कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपी), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनां, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार.