Home > क्रिकेट > IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

IND vs NZ ODI: शुभमन गिल को मिली कप्तानी, लेकिन टीम से हार्दिक पांड्या बाहर क्यों? श्रेयस अय्यर की वापसी पर भी बड़ा सस्पेंस! देखें टीम इंडिया का नया स्क्वाड और शेड्यूल.

By: Shivani Singh | Last Updated: January 3, 2026 5:18:45 PM IST

IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम


भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जो 11 जनवरी को वडोदरा के BCA स्टेडियम में शुरू होगी। शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे सेटअप में बने रहेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है, बशर्ते उन्हें BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिल जाए.

You Might Be Interested In

टीम में विकेटकीपिंग के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत भी शामिल हैं, साथ ही ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं. तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज संभालेंगे, जिनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा देंगे, जबकि कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी करेंगे.

कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

You Might Be Interested In

हार्दिक को टीम में क्यों नहीं मिली जगह

हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर रखा गया है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है. हार्दिक पांड्या को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वनडे मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की क्लीयरेंस नहीं मिली है. T20 वर्ल्ड कप नज़दीक होने के कारण, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने चोट के किसी भी जोखिम से बचने के लिए उनके वर्कलोड को ध्यान से मैनेज करने का फैसला किया है. पांड्या फिटनेस की चिंताओं से उबर रहे हैं और फोकस इस बात पर है कि वह बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से फिट रहें. नतीजतन उन्हें फिलहाल वनडे प्लान से बाहर रखा गया है ताकि टीम द्विपक्षीय सीरीज़ में उन पर ज़्यादा दबाव डालने के बजाय T20 फॉर्मेट में उनकी लंबी अवधि की उपलब्धता और बेहतरीन प्रदर्शन को प्राथमिकता दे सके.

इंडिया vs न्यूजीलैंड वनडे 2026 का पूरा शेड्यूल

11 जनवरी, 2026: वडोदरा, BCA स्टेडियम, कोटांबी: 1:30 बजे
14 जनवरी, 2026: राजकोट, निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी: 1:30  बजे
18 जनवरी, 2026: इंदौर, होल्कर क्रिकेट स्टेडियम: 1:30  बजे

You Might Be Interested In
Tags: HARDIK PANDYAhome-hero-pos-4ind vs nz odiODIShreyas Iyerteam india squad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026
IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
IND vs NZ ODI Squad: अय्यर की वापसी पर सस्पेंस, पांड्या की छुट्टी! कुछ ऐसी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम